Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

10. Aldis Bukšs "Velled", tõlkinud Hannes Korjus

"See on lugu nii-öelda Läti Kalevipojast lugu, kes satub Inglismaale ja sealt koju. Pool tegevust on Lõuna-Eestis ja paras action käib. See on hästi ugrilik," kommenteeris Martinson.

9. Robert Galbraith "Hõbedamärgiga mees", tõlkinud Peep Ilmet, Allan Eichenbaum

"Seda ma alles kavatsen lugeda, aga ma panin Robert Galbraithi ehk siis "Harry Potteri" autori, kes kasutab varjunime, siia fännide palaval nõudmisel. Nad on minu peale vihased, et ma ei ole ühtegi edetabelisse pannud. Mind on veendud, et see on maailma parim krimka. Vastu tulles kõikidele Galbraithi fännidele, panin ma ta sisse," lausus Martinson.

8. Cara Hunter "Mõrv perekonnas", tõlkinud Bibi Raid

Martinsoni sõnul on Hunteri teos väga vinge süžeega. "True crime podcast hakkab minevikumõrva uurima. See koosneb meilide, sõnumite, kõnede väljavõtetest. Seal ei ole mingisugust vaheteksti. See süžee ei ole esmakordne, aga väga hästi kirjutatud. Ja ka nii saab õige mõrvari avastada," märkis ta.

7. Liz Moore "Metsajumal", tõlkinud Eve Laur

"See on palju rohkemat kui krimka. See on ürgkrimka, kui me ütleme. Tegelikult on see perekonna lugu. On üks lastelaager, kus üks laps kaob ja siis selgub, et kadunuid on ka enne olnud. See on korralik perekonnadraama, hästi südamlik ja tore lugu. Ilus krimka," tutvustas Martinson.

6. Anders Roslund "Kuradi kavalaim trikk", tõlkinud Li Laanemets, Jana Kuremägi

"Anders Roslund ja tema superduo, politseinik ja infiltreeruja istuvad vangis ning Rootsit tabab siis pommiplahvatuste laine, pangaröövid ja kõik muud särgid-värgid. Nüüd tekib küsimus, et on vaja jõuda vanglast nii-öelda hullumajja ja seal teha selgeks, kes on kogu selle jama taga. Ja kuidas inimene, kes on vangis ja kannab pikka karistust, on ta võimalik teha selliseks, et arstid ta erihaiglasse saadavad," avas ta.

5. Steve Cavanagh "Fifty-fifty", tõlkinud Anu Ristmets

"Siin ma peaaegu ühel hetkel arvasin ära, kes on mõrtsukas. See on advokaadiromaan, kaks väga head advokaati tegutsevad. New Yorgi linnapea on tapetud, tapja on teada – üks tema tütardest, aga täpselt mõlemad võivad olla süüdi, neil on täpselt nende sõrmejäljed ja kõik olemas. Ja siis on üks nii-öelda suller-advokaat, kes väänab natukene siit ja sealt. Nad hakkavad omavahel võitlema, kes on süüdlane. Ühel hetkel sa saad aru, et see õde ei ole. Üks neist kahest peab olema," kommenteeris Martinson.

4. Chris Whitaker "Kõik pimeduse värvid", tõlkinud Triin Sinissaar

"See on ühe noore mehe teekond tundmatusse. 13-aastane poiss päästab ühe tüdruku, tungides midagi mõtlemata kurjategijale kallale. Kurjategija viiakse vangi, tema pääseb, aga see tüdruk, kes seal on, temast ei tea ta midagi. Ja kogu elu ta otsib seda üht tüdrukut," kirjeldas ta.

3. Jo Nesbø "Hunditund", tõlkinud Riina Hanso

"Norra superkirjanik Jo Nesbø viib tegevuse Minneapolisse. Kogu jutt käib relvakontrollist ja relvastusest. Seal on üks äraspidine politseinik. Lõpuks sa hakkad ka mõrvarile kaasa elama. Ta suudab kõik inimlikuks," tutvustas Martinson.

2. Simon Mason "Purunenud pärastlõuna", tõlkinud Jüri Kolk

"Varsti on Simon Masoni raamat esikohal. Siin on politseinikeduo – üks on Oxfordi haridusega härrasmees, lips kaelas, teine käib dresspükstes ja mingites tossudes ringi, on hästi äge, aga tal on eriline omadus olla hea politseinik. Aga nüüd ta töötab parklavalvurina ja kui kaob üks tüdruk, siis ta tuleb uurijana tagasi. Ühesõnaga hirmus äge värk," kiitis Martinson.

1. Jussi Adler-Olsen "Lootusetult luku taga", tõlkinud Krõõt Kaljusto-Munck

"See on Jussi Adler-Oldsenile autasu selle kümneaastase komissar Mørcki sarja eest. Sarja viimane raamat. See on ka väga vinge. Lõpuks kümnendas raamatus saab lugeja teada, kes on tegelikult Mørck, kes pannakse vangi. See on nii vinge sari!"

Parim eesti autori krimiromaan: Jaagup Mahkra "Vaarisa moodi"

"Tuleb väliseestlane Tartusse, komistab mõrva otsa. Tal on raha vaja, mõrvari tabamise eest pannakse välja 100 00 eurot. Hakkab mõrvarit otsima, kohtub tartlastega, lihtsate inimestega. See on väga lihtne Tartu ja tartlased tunnevad kõik need kohad ära," märkis ta.