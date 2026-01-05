Aednik Jaan Mettik: jõulutäht on väga kapriisne tüüp

Aednik Jaan Mettik ütles "Terevisioonis", et kui ikkagi jõulutäht on silmanähtavalt ära surnud, siis tuleb süda kõvaks teha ja see ära visata.

"Jõulutäht ongi selline taim, mille kohta mõned ütlevad, et oi, ta kasvab hästi, teised ütlevad, et ta sureb kohe kindlasti ära," sõnas Mettik ja lisas, et üldiselt on jõulutäht väga kapriisne tüüp. "Talle ei meeldi see, kui ta väga kuivaks jääb, viskab lehed maha, aga ka see väga ei istu, kui ta tuuletõmbust saab," mainis ta, rõhutades, et kui ikka jõulutäht otsustab silmanähtavalt ära surra, siis tuleb süda kõvaks teha ja see ära visata.

Ananassiga seevastu on tema sõnul väga hästi. "Kui ta on nüüd ära õitsenud, siis see lehekodarik, kus vili valmis saab, kuivab lihtsalt ära, aga sarnaselt meie oma vaarikale ajab ta siit saba alt endale uued külgharud, mis kasvavad edasi."

Potikuuskede puhul tasub tema hinnangul kaht asja tähele panna. "Üks on see, et teda ei tohi mitte mingil tingimusel kuivale jätta, ta tahab palju juua saada, aga kindlasti peab ta panema ka võimalikult valge koha peale ning kui on võimalik, siis oleks hea, kui see valge koht on võimalikult jahe," selgitas ta ja mainis, et ideaalne koht oleks Eestiaegse puumaja klaasveranda. "Teine võimalus, et kellel on kinniehitatud rõdu, siis ka see on väga hea koht."

Kevadel võib potikuuse Mettiku sõnul maha istutada. "Kui temperatuurid on juba enam-vähem plussi läinud, siis võib ta juba aeda viia ja istutada," ütles ta ja kinnitas, et spreivärvidega värvitud potikuused, mis on viimastel aastatel populaarsed, võivad küll sellest välja kasvada, ent pigem võiks need üldse ostmata jätta. "See annab müüjale signaali, et neid ei osteta ja neid pole mõtet toota, kui hakata neid kokku ostma ja päästma, siis see annab signaali, et tegu on turuhitiga."