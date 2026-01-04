Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

2025. aasta loom oli põder. Zooloog Uudo Timm ütles "Vikerhommikus", et põder on läbi aegade olnud Eestis oluline jahiliik, ent kui me nende küttimist ei reguleeriks, siis saaksime neist üsna kiiresti lahti.

Alates 2013. aastast on valitud Eestis aastas looma, 2025. aasta loom oli põder. "Eks põdral läheb nii nagu poliitiliselt inimesed otsustavad, seda, kui palju neid Eestis üldse võiks olla, otsustavad just inimesed," selgitas Timm ja lisas, et põder on olnud läbi aegade meil oluline jahiliik. "Juhul, kui me ei limiteeriks ega reguleeriks jahti, siis ilmselt praeguste vahenditega saaksime põdrast üsna kiiresti lahti, me sööks ta lihtsalt ära."

Viimastel aastatel on Eestis olnud põtrade arvukus umbes 10 000 kuni 11 000. "Loomulikult käib põtrade arvukus sarnaselt teistele loomadele lainetena, sest näiteks 2016. ja 2017. aastal oli põtrade arvukus 16 000, seega viimaste aastatega on meil 5000-6000 põtra looduses vähem."

Tema sõnul on põdra sattumine linnadesse ja tiheasulatesse sattumine täiesti normaalne, eriti on see aga just kevadine nähtus. Samuti ei ole nende jaoks ka saartele jõudmine mingi takistus. "Nad on väga head ujujad," kinnitas ta ja lisas, et põder on üldiselt üle Eesti igal pool levinud. "Ka väiksematel saartele vahel satub, seal, kus metsa on rohkem, jäävad nad ka paiksemaks."

Uudo Timmi hinnangul tasus põder aasta loomaks valida juba ainuüksi seetõttu, et ta on kõige suurem imetaja meie looduses. "Üks põhjustest, miks põdes sai aasta loomaks tol ajal valitud, oli ka see, et sel ajal oli üsna palju juttu ökoduktidest, Rail Balticu mõjust Eesti loodusele ja sellest, kuidas suuremate loomade populatsioonid lõigatakse pooleks."