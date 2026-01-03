ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

4. jaanuaril tähistas mägironika Alar Sikk, kes esimese eestlasena jõudis 2003. aastal, maailma kõrgeima mäe Džomolungma tippu, oma 60. sünnipäeva. Sel puhul on talle pühendatud ka ETV2 teemaõhtu.

"Tähelaev. Alar Sikk" (2013)

Eetris 4. jaanuaril kell 19.30

"Tähelaeva" stuudios on Alar Sikk - mees, kes esimese eestlasena jõudis kümme aastat tagasi maailma kõige kõrgema mäe, Mount Everesti tippu. Kui palju mäetippe on Alari nimekirja tänaseks juurde tulnud? Mis sunnib inimest ikka ja jälle end proovile panema, oma võimete piiril tegutsema, uurib saatejuht Hannes Hermaküla.

Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Silvia Karro, produtsent Kaia Häelme.

"Mount Everest. Proloog. Eesti alpinistide teekond Mount Everstile" (2003)

Eetris 4. jaanuaril kell 20.45

Kuueosaline dokumentaalsari Eesti lipu viimisest maailma katusele. Esimeses osas tutvustab autor Vahur Kersna ekspeditsiooni liikmeid.

Produtsent Raivo Suviste. Tootja OÜ Balti Video.

"Mount Everest. Tipp" (2003)

Eetris 4. jaanuaril kell 21.15

Näitame esmakordselt Saulius Viliuse poolt filmitud ajaloolisi ja liigutavaid kaadreid esimese eestlase jõudmisest maailma kõrgeima mäe tippu. Kuuleme, mida oli Alar Sikul meile sealt öelda ja elame kaasa Ivar Laile, kes pidi mäe altarile ohvriks jätma oma sõrmed ja varbad.

Autor Vahur Kersna, operaator Tõnis Lepik, montaažirežissöör Andres Lepasar, produtsent Raivo Suviste. Tootja BEC.

"Alar Sikk saates "Osoon"" (2011)

Eetris 4. jaanuaril kell 21.45

Saade "Osoon" oli 2011. aastal külas Alar Sikul.