Galerii: "Suur aastalõpuviktoriin" võtab aasta humoorikalt kokku

Mida on lõppevast aastast hea kaasa võtta või mida hoopis unustada, seda analüüsivad ühes võistkonnas Peeter Oja, Jan Uuspõld ja Elina Pähklimägi ning teises Mart Juur, Anu Saagim ja Christopher Rajaveer.

Kirglikku sõud pakuvad vahele Starlight Cabaret, Kalle Sepp ja Kea.

Saadet juhib Marko Reikop.

"Suur aastalõpuviktoriin 2025" on ETV eetris 31. detsembril kell 19.30.