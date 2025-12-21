Video: Alev Ström õnnitles Anu Välbat 400. "Hommik Anuga" saate puhul

Ström on "Hommikut Anuga" jälginud esimesest saatest peale ning ükski pole vahele jäänud. "Ühe oleksin pidanud peaaegu ühe ürituse pärast vaatamata jätma, aga üritus jäi ära. Mul oli nii hea meel," rääkis Ström, kes pole seni veel pühapäeva-hommikusse jutusaatesse jõudnud.

"Koolitusi käin ma Eestis tegemas nii palju, aga televisiooni ma ju ei jõua. Rootsis on mul muidugi Svenssoniga vaja tegeleda. See naaber, kes varastas meie Volvo autotehase üksi tühjaks. Nüüd ta on vanglast vabastatud jälle ja jälle on mu naaber. Ma ei tea, mis temaga teha," tõdes Ström.

Ström saabus stuudiosse kringli ja kingitusega. Kingiks oli kahhelplaat, mille sisse pressis Ström enda laulu nimega "Huljak", mis tuli ka stuudios esitamisele: