Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

Aasta viimane "OP" on ETV eetris neljapäeval kell 20.00.

Lisaks tulevad põnevate raamatusoovitustega stuudiosse noored kirjandusklubist Üdi ning OP-i režissöör Antti Häkli räägib, kuidas iganädaldane saade tegelikult valmis meisterdatakse.

ETV 70. juubeliaasta puhul on "OP-i" retro-stuudios endised saatejuhid Karl-Martin Sinijärv, Piret Jõemägi, Ilmar Raag, Margit Kilumets ja Jim Ashilevi.

Kultuurisaade "OP" kutsus ETV 70. juubeliaasta viimasesse saatesse külla endised saatejuhid. Külalised võeti vastu stuudios, kust läks eetrisse ka esimene "OP".

