Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte
Kultuurisaade "OP" kutsus ETV 70. juubeliaasta viimasesse saatesse külla endised saatejuhid. Külalised võeti vastu stuudios, kust läks eetrisse ka esimene "OP".
Esimene "OP" läks eetrisse 1999. aastal. 2025. aasta 18. detsembril jõuab eetrisse juba 866. episood.
ETV 70. juubeliaasta puhul on "OP-i" retro-stuudios endised saatejuhid Karl-Martin Sinijärv, Piret Jõemägi, Ilmar Raag, Margit Kilumets ja Jim Ashilevi.
Lisaks tulevad põnevate raamatusoovitustega stuudiosse noored kirjandusklubist Üdi ning OP-i režissöör Antti Häkli räägib, kuidas iganädaldane saade tegelikult valmis meisterdatakse.
Aasta viimane "OP" on ETV eetris neljapäeval kell 20.00.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor