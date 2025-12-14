Klassikaraadio tähistab jõulumuusikapäeva kontsertidega üle Euroopa
Klassikaraadio tähistab koos teiste raadiojaamadega pühapäeval, 14. detsembril jõulumuusikapäeva, pakkudes kuulajatele seitset eriilmelist kontserti Euroopa erinevaist paigust.
Euroraadio jõulumuusikapäev on Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) üks populaarsemaid projekte, mis toimub tänavu juba 32. korda. Jõulumuusikaga täidetud kontserdid toimuvad pühapäeval Euroopa kirikutes ja kontserdisaalides, kust need jõuavad rohkem kui kümne miljoni kuulajani üle kogu maailma.
Eesti kuulajad saavad pühademuusikast osa Klassikaraadio vahendusel – 14. detsembril pakub Klassikaraadio seitset kontserti, alustades Madridis kell 13 ja lõpetades Viinis toimuva kontserdiga kell 20. Ülekandeid ja salvestusi vahendavad stuudios Ivo Heinloo ja Liina Vainumetsa.
Euroraadio jõulumuusikapäeva kava Klassikaraadios:
Renessansiajastu muusikat Pürenee poolsaarelt esitab vokaalansambel Cantoría koos sõpradega.
Traditsiooniline jõulumuusika programm Hannoveri tütarlastekoori ja NDR filharmooniaorkestri esituses. Kavas on muu hulgas Engelbert Humperdincki, Ola Gjeilo ja Charles Gounod' teosed.
Esineb folki, elektrooniist muusikat ja varajast muusikat elegantselt siduv Ensemble Gamut!
Lied-repertuaarile keskendunud nimekas Saksa bariton Benjamin Appl esitab koos Müncheni Raadio orkestri ja Regensburgi katedraali kooriga jõuluklassikat.
Ukraina Raadio akadeemiline koor esitab Julia Tkatši juhatusel kontserdi peateosena Camille Saint-Saëns'i jõuluoratooriumi.
Kell 18 "Päevakaja" ja "Kella-6-džäss"
Taani Riiklik Vokaalansambel ja audirigent Marcus Creed uurivad oma kavas laia valikut ajaloolist jõulumuusikat.
Gabetta Consorti jõulukontsert on Itaalia barokkmuusikast.
Toimetaja: Karmen Rebane