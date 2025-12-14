X!

Klassikaraadio tähistab jõulumuusikapäeva kontsertidega üle Euroopa

Taani Riiklik Vokaalansambel, Marcus Creed
Taani Riiklik Vokaalansambel, Marcus Creed Autor/allikas: Flemming Bo Jensen
Klassikaraadio tähistab koos teiste raadiojaamadega pühapäeval, 14. detsembril jõulumuusikapäeva, pakkudes kuulajatele seitset eriilmelist kontserti Euroopa erinevaist paigust.

Euroraadio jõulumuusikapäev on Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) üks populaarsemaid projekte, mis toimub tänavu juba 32. korda. Jõulumuusikaga täidetud kontserdid toimuvad pühapäeval Euroopa kirikutes ja kontserdisaalides, kust need jõuavad rohkem kui kümne miljoni kuulajani üle kogu maailma.

Eesti kuulajad saavad pühademuusikast osa Klassikaraadio vahendusel – 14. detsembril pakub Klassikaraadio seitset kontserti, alustades Madridis kell 13 ja lõpetades Viinis toimuva kontserdiga kell 20. Ülekandeid ja salvestusi vahendavad stuudios Ivo Heinloo ja Liina Vainumetsa.

Euroraadio jõulumuusikapäeva kava Klassikaraadios:

Kell 13 Madrid

Renessansiajastu muusikat Pürenee poolsaarelt esitab vokaalansambel Cantoría koos sõpradega.

Kell 14 Hannover

Traditsiooniline jõulumuusika programm Hannoveri tütarlastekoori ja NDR filharmooniaorkestri esituses. Kavas on muu hulgas Engelbert Humperdincki, Ola Gjeilo ja Charles Gounod' teosed.

Hell 15 Helsingi

Esineb folki, elektrooniist muusikat ja varajast muusikat elegantselt siduv Ensemble Gamut!

Kell 16 München

Lied-repertuaarile keskendunud nimekas Saksa bariton Benjamin Appl esitab koos Müncheni Raadio orkestri ja Regensburgi katedraali kooriga jõuluklassikat. 

Kell 17 Kiiev

Ukraina Raadio akadeemiline koor esitab Julia Tkatši juhatusel kontserdi peateosena Camille Saint-Saëns'i jõuluoratooriumi. 

Kell 18 "Päevakaja" ja "Kella-6-džäss"

Kell 19.05 Kopenhaagen

Taani Riiklik Vokaalansambel ja audirigent Marcus Creed uurivad oma kavas laia valikut ajaloolist jõulumuusikat.

Kell 20 Viin

Gabetta Consorti jõulukontsert on Itaalia barokkmuusikast.

Toimetaja: Karmen Rebane

