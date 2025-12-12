Kodutute kirikukellade päästeingel Juhan Kilumets: annan neile uue elu

Kunstiajaloolase Juhan Kilumetsa kutsumus on päästa kodutuid kirikukelli ja hiljuti ostis ta netioksjonilt haruldase keskaegse kella. Kilumetsa sõnul on Niguliste kirikus väike kodutute kellade varjupaik, mida kõik saavad vaatama minna.

"Ma ei kollektsioneeri neid, kogumise aeg on möödas. Ma nüüd lihtsalt nopin neid, kui nad kuskilt välja ilmuvad. Nopin selleks, et mitte hoida neid kodus kapis või kaminasimsil, vaid et anda neile järgmine võimalus," ütles kunstiajaloolane Juhan Kilumets.

See ei üllata kunstiajaloolast, et kirikukelli aeg-ajalt kuskilt maa seest välja tuleb. "Aastas kord ikka selline uudis tuleb, et siin-seal on tulnud kell müüki või maa seest leitud. Iseküsimus on, milline see konkreetne kell on, ja mõnikord jääb suu üllatusest ikka lahti küll."

Hiljuti õnnestus Kilumetsal osta netioksjonilt väga väärikas keskaegne kirikukell. "Kui rääkida inimestest, kes teadlikult otsivad kelli selleks, et nad käibele tuua, siis ma võib-olla olen küll ainus või üks vähestest. Aga neid inimesi, kes tahavad lihtsalt ilusaid ja vanu asju, neid on ju palju, seetõttu võib oksjonitel minna ka korralikuks kähmluseks," selgitas Kilumets.

Haruldase kella ostmisel kähmluseks siiski ei läinud. "Peale minu oli üks tõsiseltvõetav pakkuja ja temaga me pusisime seal natuke peale tuhande euro. Rõõm oli suur. Iga kirikukell, mis lisandub meie populatsiooni, sõltumata vanusest, on suur asi."

Haruldase kella puhul on lisaks sellele, et kell on ilus ja vana, oluline ka see, et kell on terve. "Seda keskaegset kella võib rahulikult edasi kasutada."

Kõikide sõdade ajal on kirikukelli peidetud, seega võib väga tõenäoliselt tänapäevalgi maa seest kelli leida. "Kellade peitjad jäid sõjas kadunuks," lisas Kilumets.

Kunstiajaloolase sõnul on kõige parem töökorras kella puhul, et kell teeb oma tööd edasi.

Stuudiosse kaasa võetud kaks kella töötavad eksponaatidena Niguliste kirikus. "Kui Niguliste kirikus klaasliftiga sõidate, vajutage number kaks ja astuge liftist maha. Satute kellatuppa, kus on koduta kellade väike varjupaik, kuhu on koondatud kümmekond kella," nentis Kilumets.

Kunstiajaloolane kutsus üles kelladest teada andma, kui kellelgi mõni peaks kuskil kuurinurgas vedelema. "Kui ka ei lähe tehinguks, on tähtis, et kella olemasolu saaks kellade kataloogis dokumenteerida. Kelli ei pea tingimata ostma-müüma, kuigi ka selle vastu pole midagi."