Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

Sinalepa Püha Nikolause kiriku ostnud Margus Tammemäe rääkis "Ringvaates", et kirikuvaimustus on tal olnud juba mitukümmend aastat. Mehe sõnul ostis ta kiriku, et jätta endast jälg maha.

"Kinnisvaraportfellis on kõige suurem nuhtlus varemed, ja seda ei soovita mitte kellelegi, aga õnneks on mehi, kes mõtlevad teistmoodi," ütles kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets.

"Kirikuvaimustus on mul olnud juba mitukümmend aastat. Reisidel käin alati kõik tee peale jäävad kirikud läbi. Viimasel paaril aastal olen julgenud seda häälega välja öelda, et võiks ise omada kirikut," tõdes endale kiriku ostnud Margus Tammemäe. "Aga ma poleks uskunud, et see veel selles elus võib realiseeruda."

Kolm aastat tagasi juhtus Tammemäel jalgrattaga sõites avarii, kus auto talle otsa sõitis. "Käisin pikalt kaelavõruga ja olin üsna abitu," lisas ta.

Inimesed jagunevad Tammemäe sõnul kaheks, ühed loovad ja teised hävitavad. "Tahaksin jätta endast märgi maha."

Sinalepa kiriku varemetele sattus Margus juhuslikult. "Kirik oli oksjonil ja seda müüs Haapsalu linn. Mina olin ainuke pakkuja."

Kiriku juurde kuuluvad ka koolimaja ja laut, kus külainimesed oma loomi pidasid. Kogu kompleks oli võssa kasvanud. "Kogu aasta on läinud koristamisele ja puhastamisele," tõi Tammemäe välja.

Kirik valmis omal ajal paari aastaga ja pühitseti sisse 10. septembril 1896. aastal. Kirik suleti 1962. aastal ja anti kohaliku sovhoosi käsutusse.

"Kirik on väga meisterlikult ehitatud," tõdes Kilumets. "Sammude rida kiriku ülesehitamisel on päris pikk. Esimene etapp on dokumenteerimine, asjade seis võimalikult täpselt fikseerida. Järgmine samm on see, et varemed peab saama ohutuks ehk konserveerimine. Sealt edasi, kui veel jätkub energiat ja raha, siis hakkad vaikselt mõtlema restaureerimise peale. Antud juhul me räägime isegi rekonstrueerimisest, sest mahulised kaod on niivõrd suured. See on selgelt juba utoopia."

Tammemäe on otsustanud asjale läheneda jupikaupa. "Järgmisel hooajal teeks selle turvaliseks ja korraldaks siin mõned vabaõhusündmused, olgu selleks siis pidulik õhtusöök, sünnipäev, etendus või kontsert," loetles Tammemäe. "Ma arvan, et siia läheb mul väga palju aastaid."

"Minu kogemus on see, loodan, et antud juhul see ei kehti, et varemed väsitavad inimese ära. Ühel hetkel nad osutuvad ikkagi kõvemaks pähkliks, kui sa arvasid. Sa teed ja teed ja teed, aga sul on ikka varemed ja algusotsast juba laguneb asi, siin on vaja üsna kõva närvikava, rahast üldse ei räägi," nentis Kilumets.

Tammemäe pere arvas samuti, et see on päris hullumeelne idee.