Sisulooja: sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud

Sisulooja Maria Rannaväli rääkis "Ringvaates", et sotsiaalmeedia keelustamisega edu ei saavuta, sest noored on tehniliselt taibukad ja sotsiaalmeedial on palju positiivseid külgi. Rannaväli sõnul tuleks tegeleda hoopis sellega, et platvormid poleks nii sõltuvust tekitavad, sest sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud.

"Ma olin 12 ja pool aastat vana, kui ma oma esimese video Youtube`i üles laadisin, see oli kümme aastat tagasi ja kasvas välja siirast omaenda elu jagamise soovist. Mis ma hommikusöögiks söön, mis me täna koolis õppisime, mida võiks selga panna, mis me õhtul sõpradega teeme," meenutas sisulooja Maria Rannaväli.

Pärast gümnaasiumi läks Rannaväli ajakirjandust õppima. "See andis minu jaoks isiklikult tõuke vaadata oma sisuga ka väljapoole. Teemade poole, mis noori kõnetavad, näiteks viimaste valimiste raames tegime valimiste erisaate."

Austraalias jõustus sotsiaalmeedia keeld alla 16-aastastele noortele. Rannaväli sõnul tuli keeld Austraalia valitsuse poolt ja selle eesmärk on kaitsta noori väidetavate mõjude eest, mis tulevad, kui sotsiaalmeediat liiga palju kasutada.

"Mainiti ka häiriva sisu levikut ja seda, et platvormid on sõltuvust tekitavad. Minu hinnangul on sotsiaalmeedia sõltuvuse võrdlus alkoholiga natuke liiga lihtsustatud ja jätab kõrvale kõik sotsiaalmeedia positiivsed pooled. Näiteks selle, et sotsiaalmeedia on noorte jaoks sotsiaalne ja teinekord ka poliitiline eneseväljendus, viis maailmaga kursis olla. Selle asemel, et piirata noori inimesi, võiks vaadata, miks need platvormid on nii sõltuvust tekitavad. Kõik me oleme sõltuvuses. Mina olen 23-aastane ja pean ikka tegema nutipause, sest teinekord lihtsalt jääd liiga kauaks skrollima, aga see on minu enda isiklik otsus ja ka maailmavaateline küsimus, kes pooldab seda, et riik räägib ülevalt alla ja kes tahab ise otsustada."

Kui Rannaväli vaatab enda nooremale minale tagasi, siis ilmselgelt ei oleks ta tänases positsioonis, kui teda poleks kümme aastat tagasi usaldatud ja lastud sotsiaalmeedias toimetada.

"Noorte jaoks iseseisvustunne ja usaldus vanema põlvkonna vastu kindlasti siit edasi ei arene. Tehniliselt on sellest keelust ka väga lihtne mööda minna. Pigem töötada selle nimel, kuidas platvorme saada tervislikumaks absoluutselt kõikide inimeste jaoks," nentis Rannaväli.

Rannaväli tõi välja, et palju räägitakse sellest, et ainult noored on nende sõltuvuslike võtete ohvrid. "Euroopa Liidus arutati ka, et teeme nii, et 13–15-aastaste noorte sotsiaalmeedia kasutuse üle otsustavad vanemad, kas nad lubavad. Lapsevanemad on ju need, kes kõrval samamoodi sotsiaalmeediat rohkelt tarbivad. Elu näitab, et see on probleem, millega me kõik peame rinda pistma," sõnas sisulooja.