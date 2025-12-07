X!

Iiris Vesik: tihtipeale saavad soovid tõeks, aga teistmoodi, kui sa arvad

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Laulja ja laulukirjutaja Iiris Vesik, dreampop bändi Night Tapes solist, rääkis saates "Hommik Anuga", et tema muusikaline tähelend algas siis, kui ta suutis teha rahu iseendaga. Vesiku sõnul saavad unistused sageli tõeks, aga teistmoodi, kui alguses oled arvanud ning mitte suured ideed ei vii sind edasi, vaid inimesed.

"Tulime just Ameerika ja Euroopa tuurilt ja see on olnud minu jaoks kõige suurema unistuse täitumine," ütles laulja ja laulukirjutaja Iiris Vesik, kes on 11 aastat Londonis tegutsenud ja kelle kuus aastat tegutsenud dreampopi ansambel Night Tapes pälvis uute Euroopa artistide auhinna Music Moves Europe Awards 2025.

Enamus nende kuulajaid on Vesiku sõnul Ameerikas. "Tundub nagu kaks kuud oleks olnud ühes kuus ja see kuu on läinud nagu kaks sekundit. Väga intensiivne, aga põnev," kommenteeris Vesik kontserdituuri. "Me koome erinevaid žanreid kokku."

Vesik õppis 11 aastat tagasi Londonis popmuusikat ja produktsiooni. Bändis mängivad Vesiku sõbrad, kellest ühest on saanud nüüdseks tema abikaasa.

"Ma oma sooloprojektiga mingil hetkel tõepoolest väga punnitasin, mingil hetkel oli ka kurbus, sest mingid teed said otsa, korra mõtlesin ka Eestisse tagasi tulla, siis Night Tapesi puhul me lihtsalt mõnusalt tegime, olime ise väga rahul, ja siis asjad kulgevad kergemini."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Tihtipeale saavad asjad tõeks, aga teistmoodi, kui sa arvad," sõnas Vesik, kes töötas Londonis seitse aastat ka kasutatud riiete poes. "Ma pidin saama inimeseks, enne kui ma sain kirjutada neid laule, mis ma nüüd kirjutan. Kui sa suudad leida hea koha iseendas, siis küll see ka välismaailmas peegeldub, ja siis ka su asjad, mida tahad väga teha, tulevad kergemini. Ma pidin leidma viisi, kuidas olla rahul iseendaga, isegi kui pole kogu aeg midagi ees terendamas," selgitas Vesik.

Vesik unistas, et saaks õppida ülikoolis, elada Londonis, teha Ameerika ja Euroopa tuuri, leida hea armastus. "Sellised unistused on saanud tõeks," on Vesik tänulik. "Inimesed ideede asemel viivad sind edasi. Nirvaana ei ole konstantne koht, kus sa pidevalt hängid vaid koht, kuhu sa mõnikord lähed, ja mõnikord ei pääse. "

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

Samal teemal

kuula võistluslugusid

Jõule oodates

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

05.12

Egon Nuter: mul polnud aimugi, et meid võidi salaja pealt kuulata

10:38

Iiris Vesik: tihtipeale saavad soovid tõeks, aga teistmoodi, kui sa arvad

11:46

Jaan Tätte: aeg-ajalt küsin enda käest, kas ma meeldin iseendale

06.12

Mihkel Zilmer: ainuüksi päevitamine ei taga piisavat D-vitamiini varu

06.12

Teatrijuht Aare Toikka: esimese erateatri loojana olid meil lõustad mõlkis

06.12

Jaagu talu perenaine: pole asja, mida Eestis kasvatada ei saaks

05.12

Hiinas elanud Jens Veede: hiina keele õppimine on tulnud läbi pisarate

05.12

Nahaarst: õiget nahahooldusrutiini tuleks selgitada juba lapseeas

04.12

Pääru Oja: liiga tihti jõuavad lavale ainult kehavedelikud ja sopp

05.12

"Midsomeri mõrvade" värske hooaeg jõuab esimeste seas Eesti vaatajateni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo