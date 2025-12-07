Iiris Vesik: tihtipeale saavad soovid tõeks, aga teistmoodi, kui sa arvad

Laulja ja laulukirjutaja Iiris Vesik, dreampop bändi Night Tapes solist, rääkis saates "Hommik Anuga", et tema muusikaline tähelend algas siis, kui ta suutis teha rahu iseendaga. Vesiku sõnul saavad unistused sageli tõeks, aga teistmoodi, kui alguses oled arvanud ning mitte suured ideed ei vii sind edasi, vaid inimesed.

"Tulime just Ameerika ja Euroopa tuurilt ja see on olnud minu jaoks kõige suurema unistuse täitumine," ütles laulja ja laulukirjutaja Iiris Vesik, kes on 11 aastat Londonis tegutsenud ja kelle kuus aastat tegutsenud dreampopi ansambel Night Tapes pälvis uute Euroopa artistide auhinna Music Moves Europe Awards 2025.

Enamus nende kuulajaid on Vesiku sõnul Ameerikas. "Tundub nagu kaks kuud oleks olnud ühes kuus ja see kuu on läinud nagu kaks sekundit. Väga intensiivne, aga põnev," kommenteeris Vesik kontserdituuri. "Me koome erinevaid žanreid kokku."

Vesik õppis 11 aastat tagasi Londonis popmuusikat ja produktsiooni. Bändis mängivad Vesiku sõbrad, kellest ühest on saanud nüüdseks tema abikaasa.

"Ma oma sooloprojektiga mingil hetkel tõepoolest väga punnitasin, mingil hetkel oli ka kurbus, sest mingid teed said otsa, korra mõtlesin ka Eestisse tagasi tulla, siis Night Tapesi puhul me lihtsalt mõnusalt tegime, olime ise väga rahul, ja siis asjad kulgevad kergemini."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Tihtipeale saavad asjad tõeks, aga teistmoodi, kui sa arvad," sõnas Vesik, kes töötas Londonis seitse aastat ka kasutatud riiete poes. "Ma pidin saama inimeseks, enne kui ma sain kirjutada neid laule, mis ma nüüd kirjutan. Kui sa suudad leida hea koha iseendas, siis küll see ka välismaailmas peegeldub, ja siis ka su asjad, mida tahad väga teha, tulevad kergemini. Ma pidin leidma viisi, kuidas olla rahul iseendaga, isegi kui pole kogu aeg midagi ees terendamas," selgitas Vesik.

Vesik unistas, et saaks õppida ülikoolis, elada Londonis, teha Ameerika ja Euroopa tuuri, leida hea armastus. "Sellised unistused on saanud tõeks," on Vesik tänulik. "Inimesed ideede asemel viivad sind edasi. Nirvaana ei ole konstantne koht, kus sa pidevalt hängid vaid koht, kuhu sa mõnikord lähed, ja mõnikord ei pääse. "