Lasteekraani jõulukalender üllatab iga päev uue looga

1. detsembrist kuni jõululaupäevani saab Lasteekraani jõulukalendris kuulata ja vaadata ajakirjade Täheke ja Hea Laps autorite Kadri Hinrikuse, Tiiu Kitsiku, Juhan Voolaiu, Reeli Reinausi, Markus Saksatamme, Liis Seina, Helena Kochi, Kairi Loogi, Jan Rahmani, Veiko Märka ja Hugo Vaheri lastejutte. Iga päev toob uue loo ja koos sellega ka kauni animatsiooni.

Pühadeaja lood on Raadioteatris sisse lugenud näitlejad Raivo E. Tamm, Sergo Vares, Kaspar Velberg, Tõnu Oja, Elisabet Reinsalu, Laura Võigemast, Andero Ermel, Christopher Rajaveer, Britta Soll ja Ursula Ratasepp.

Lastejutud on pannud animatsioonidega elama Rebeka Kruus, Anu Kadri Uustalu, Piret Lindau, Siim Raud, Maarja Konrad, Kristi Markov, Ronald Must, Aimar Soots, Animakooli lapsed ning Tartu Waldorfkooli lapsed. Kalendri illustratsiooni on loonud Blue Cat OÜ.

Jõulukalendrisse aitasid jutte valida Ilona Martson ja Kätlin Vainola ning Raadioteatris salvestada Külliki Valdma, Külli Tüli, Pille-Riin Purje ja Tiina Vilu.

2025. aasta jõulukalendri leiab Lasteekraani lehelt.