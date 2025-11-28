Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

Spordiraamatuid, lasteluulet, looduslüürikat ja armastusluulet kirjutav spordiarst Gunnar Männik rääkis "Ringvaates", et on luuletusi kirjutanud 30 aastat. Männiku sõnul hoiab see tasakaalus arsti tööd, mis on samuti loominguline.

"Kirjanik ma kindlasti ei ole. Püüan oma elu jooksul arstina saadud teadmisi raamatutesse kirjutada, kuigi see võtab meeletult aega," tõdes spordiarst Gunnar Männik.

Männik on kirjutanud muude sporditeemaliste raamatute kõrval ka raamatu "Ülekoormusvigastused muusikutel". "Olen ise muusikat õppinud. Tegelen aktiivselt ülekoormusvigastustega ja neid esineb muusikutel väga palju. Tõsiseid probleeme on väga palju, muusikud ei räägi neist avalikult, isegi oma kollektiivis mitte. Arste, kes muusikutele on spetsialiseerunud, on Eestis väga vähe."

Männik on kirjutanud ka mitu lasteluule raamatut. "See on teistsugune looming. See hoiab tasakaalus arsti tööd. Luuletusi olen kirjutanud 30 aastat," tõdes Männik, kellel just äsja ilmus täiskasvanutele mõeldud luuleraamat "Hetked", kus on looduslüürikat, romantikat ja armastust, aga ka kaks sporditeemalist luuletust.

Luuletusi kirjutas Männik tööst vabadel hetkedel. "Ma olin 18 aastat jalgpallikoondise arst ja pidin väga palju kodust ja Eestist eemal olema. Esimestel aastatel olime talviti Küprosel laagris. Mul oli oma tuba ja kui tekkis inspiratsioon, siis panin selle kirja," selgitas Männik. "Mõned üksikud mängijad teadsid, et ma luuletan."

Üks Männiku lemmikluuletajaid on Juhan Liiv ja Männiku luuletusi lugenud inimesed on selle ka välja toonud, et tema luuletused sarnanevad Liivi omadele. "Ma ei saa selle vastu midagi teha. Kui mulle see on antud, siis ma ei saa vastu töötada," muheles Männik.

Lasteluuleks annavad Männikule inspiratsiooni lapsed.

Männik on muusikakooli lõpetanud, tunneb noodikirja ja kirjutab klassikalist muusikat. "Mulle sattus pedagoogiks ja õpetajaks mu hea sõber Tõnu Kõrvits, kelle juures kodus ma hakkasin õppimas käima. Kõik minu kirjutatud muusika on sündinud tänu Tõnu suurele juhendamisele."

Koostöös Heini Vaikmaaga on ta oma luuletusi ka viisistanud.