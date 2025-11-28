Dokfilm "Süsteemist väljas" näitab kolme kange naise võitlust vabaduse eest

Dokfilm "Süsteemist väljas" näitab Valgevene vabadusvõitlust, mille keskmes on kolm kanget naist Nadežda, Volja ja Svetlana, kelle nimed tähendavad valgevene keeles lootust, vabadust ja valgust. Filmi ühe peategelase, Valgevene tegeliku presidendi Svjatlana Tsihhanovskaja sõnul innustab neid jätkama pühendumine ja valgevenelaste toetus.

PÖFF-il esilinastunud dokumentaalfilm "Süsteemist väljas" räägib loo kolmest Valgevene naisest, kellest kahe abikaasad Valgevene režiim 2020. aasta ülestõusu ajal poliitvangidena trellide taha saatis.

Üks neist naistest, Svjatlana Tsihhanovskaja otsustas asuda vastupanuliikumise liidriks ja rahvas valis ta presidendiks. Valgevene diktaator Lukašenka võttis valimistulemuste võltsimise ja rahva vabadusvõitluse verreuputamisega valimisvõidu endale. Tsihhanovskajal õnnestus pääseda eksiili.

"Ma olen tänulik, et seda filmi tehti kõik need aastad. Selles raskes töös sa jooksed, töötad nagu hobune. Olga jäädvustas need hetked, mis on tegelikult ajaloolised," ütles Tsihhanovskaja. "Minu poliitilisel teel olid suurepärased mentorid. Presidendid, peaministrid, ministrid."

Vaadates ennast viis aastat tagasi, mõtles Tsihhanovskaja, kust ta sai jõu ja otsusekindluse, sest tol ei olnud tal meeskonda. "Ainult pühendumine, mis mind jätkama sundis ja valgevenelaste toetus."

Dokfilmi režissöör Volja Tšaikovskaja on viimased kaheksa aastat Eestis elanud.

Filmi peategelaste nimed on väga sümboolsed: Nadežda, Volja ja Svetlana. "See on loomulikult juhus. Volja tähendab valgevene keeles tahet ja vabadust, Nadežda tähendab lootust ja Svetlana tähendab valgust," sõnas Tšaikovskaja.

Filmi kolmanda peategelase Nadzeja Zeljankova abikaasa vahistati, sest mees väljendas sotsiaalmeedias julgelt võimuvastaseid väljaütlemisi. Naisel tuli Minskist Tallinnasse pageda.

"2020. aasta oli iga päev meie jaoks avastus, millised me oleme, kui palju meid on, ja mida me suudame," sõnas Zeljankova. "Kahjuks ei lõppenud see kõik õnnelikult ja võiduga"

Dokfilmi näitamine Valgevenes pole praegu mõeldav. "Valgevenes sellisel kujul filmi kahjuks näidata ei saa. Vaba ajakirjandus puudub, 2020. aastal pandi sõltumatu meedia kinni. Inimestel on väga raske sõltumatut infot saada," tõdes režissöör.

"Vabadus on nagu tuul, see on päikese energia, see on soojus, turvalisus. Vabadus annab sellise energia nagu ema käed embaks sind. Siis sa oled õnnelik," nentis Tšaikovskaja.