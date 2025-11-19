New Yorgis endanimelise galerii omanik Margot Samel: konkurents on ülitihe

Kolm aastat tagasi New Yorgis omanimelise galerii avanud eestlanna Margot Samel rääkis "Ringvaatele", et konkurents on küll väga suur, aga tema on enda südameasjaks võtnud noorte kaasaegsete kunstnike tutvustamise. Galeristi ametis tutvus ta Sarah Jessica Parkeriga ja esimese töö New Yorgis elades müüs ta Leonardo DiCapriole.

New Yorgi Tribeca piirkonnas omanimelises galeriis tegutseb galerist Margot Samel. Kunstiajalugu õppis ta Šotimaal, kus kohtus oma ameeriklasest abikaasaga ja kolis rohkem kui kümme aastat tagasi New Yorki.

Samel töötas erinevates galeriides, viis aastat ühes suures galeriis Grimm, kellel on pinnad nii Hollandis kui Londonis. "Minu ülesandeks oli New Yorgi galeriipinna ülesehitamine."

Tribeca piirkonnas elas ka kultusfilmi "Seks ja linn" peaosaline Carrie Bradashaw. "Ma tutvusin Sarah Jessica Parkeriga ühe näituse avamisel Grimm galeriis. Kutsusin ta õhtusöögile ja ta tuligi, ta on päris elus ka täpselt selline inimene, nagu ta oli selles filmis," meenutas Samel.

Kolm aastat tagasi avas ta Tribecas oma galerii, mis on saanud peatuspaigaks ka eesti kunstnikele.

"Põhiliselt töötan ma kaasaegsete noorte kunstnikega. Minu jaoks on oluline nende tutvustamine New Yorgis."

Samel teeb koostööd Olga Temnikovaga. "Tutvusin temaga 14 aastat tagasi Baselis ühel messil."

Kunstnik Kris Lemsalu on aastaid nii New Yorgis kui mujal tegutsenud kunstnik, 2019. aastal esindas ta Eestit Veneetsia kunstibiennaalil.

"Me oleme Margotiga kaks korda koos näitust teinud ja alati on läinud väga hästi. Margot on ka minu sõber. See, mis hool ja armastus minu töödesse sisse läheb, peab olema ikkagi hoitud inimese poolt, kes mõistab ja ei taha mind kohe esimesel hetkel haneks tõmmata. Siin New Yorgis on ülikeeruline tähelepanu saada, siia on ju kokku tulnud loomingulised inimesed üle maailma. Inimesed tulevad siia mingi unistusega, aga reaalsus on see, et sa pead siin väga kallist renti maksma, elamiskulud on pööraselt kallid. See on tüüpiline, et see unistus vaikselt hakkab lahtuma," ütles kunstnik Kris Lemsalu. "Kohvikud ja teenindusasutused on täis inimesi, kellel oli plaanis saada suureks kirjanikuks, kunstnikuks või muusikuks."

Tähelepanu saada on Sameli sõnul tõesti keeruline, sest ainuüksi juba Tribeca piirkonnas on täna sadakond galeriid. "Kui ma oma galerii avasin, oli siin 20 galeriid," sõnas Samel. "Rent on väga kallis, aga New Yorgis on ka muidugi väga palju kunstikogujaid. Üks mu esimesi töid, mis ma müüsin, kui New Yorki kolisin, oli Leonardo DiCapriole."

"Tribeca piirkond on kuulsusi täis, Taylor Swift elab siit kaks tänavat edasi, talle kuulub peaaegu terve plokk hooneid. Vahel astub mõni kuulsus lihtsalt galerii uksest sisse," muheles Samel.