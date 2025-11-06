Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

Kersti Heinloo rääkis "Terevisioonis", et tema elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaseks saades, mil ta avastas lavastamise. Heinloo sõnul läheb naisnäitlejatel teatud vanuses rollide valik võib-olla pisut kitsamaks, aga loovus leiab ikka oma voolu ja kanaliseerub kuhugi.

"Paarisuhtelood kõnetavad vaatajat läbi kõikide aegade. Mind kui näitlejat kõnetab see lugu sellepärast, et minu tegelane on täpselt sama vana kui mina praegu, 49-aastane, kes siis on puntras oma paarisuhtega," ütles näitleja Kersti Heinloo, kes astub koos Ott Aardamiga lavale Veiko Tubina poolt lavastatud etenduses "Murdepunkt". "Otiga pole me varem laval kokku puutunud, see pakub ka elevust."

Heinloo sõnul oli tema elus juba üks suurem murdepunkt 40-aastaseks saades. "Kui 40. aastaseks sain, läksin füüsilise teatri magistriõppesse ja tahtsin midagi ette võtta, juurde õppida, hakkasin lavastama. Aga eks neid murdepunkte ole igas vanuses jälle uuesti ja uuesti," tõdes Heinloo. "Tänapäeval on vanus juba natuke voolavam ja loeb see, kuidas sa ise ennast selles vanuses tunned. Ma tahaks öelda, et see on 49-aastane versioon Kersti Heinloost. Mina Kerstina olen ikkagi isiksusena numbrite ülene."

Tütarlapse rolle Heinloole enam ei pakuta ja neid pole ka enam nii põnev teha. "Samas on teater väga dünaamiline, me võime hüpata vanuses siia ja sinna, ühele poole ja teisele poole, see pole üldse küsimus. Mutte ma ka juba mängin, neid rolle mulle ka juba pakutakse, filmis "Vari" mängisin talumutti."

Praegu vaatab Heinloo rohkem lavastamise poole ja lavastab Kellerteatris kevadel ühe tumedat ja sünget romaani "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke." "Sügisel lavastan Eesti Draamateatris. Kui küsitakse, kas rolle jääb vähemaks, siis võib-olla tõesti naisnäitlejatel teatud vanuses läheb rollide valik pisut kitsamaks, aga ega loovust ei saa kuidagi lukku panna ja loovus leiab ikka oma voolu ja kanaliseerub kuhugi," muheles Heinloo.

Heinloole meeldib väga ka reisida, see on tema jaoks ka üks teraapiavorm. "Reisid lähtuvad eelkõige mu elukaaslase Kristjan Suitsu valikutest."