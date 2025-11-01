X!

Merle Jääger: Florence Foster Jenkinsil olid olemas kõrged noodid, aga mul on madalaid kõvasti

Ringvaade
Foto: Heikki Leis
Ringvaade

"Ringvaates" oli külas näitleja Merle Jääger, kes kehastab Vanemuise uues lavastuses "Hiilgav!" legendaarset lauljat Florence Foster Jenkinsit. Intervjuus kinnitas ta, et see teda liiga palju ei mõjutanud, kuidas varem on Jenkinsit teatrilavadel või filmides mängitud.

Merle Jääger ütles, et Florence Foster Jenkinsit on väga tore mängida. "Kui kevadel mulle sellest räägiti, siis tabas mind kergekujuline paanika," sõnas ta ja lisas, et ta käis selle lavastuse jaoks ka hääleseades. "See andis mulle mõningase kindlustunde, aga siin on oluline konks, et tegelikult olid Florence Foster Jenkinsil olemas kõrged noodid, aga mul on madalaid kõvasti, kuid siis ma avastasin enda jaoks huvitava nipi, kuidas ma kõrged kätte sain."

"Ma arvan, et asi on tema lustakuses ja enesekindluses, millega ta seda teeb, see on väga armas," kinnitas ta ja lisas, et Florence Foster Jenkinsi plaate pressitakse ja müüakse siiamaani. See Jäägerit liiga palju ei mõjutanud, kuidas keegi teine varem Jenkinsit kehastanud on. "Ma olen seda Meryl Streepiga filmi kunagi näinud, aga nüüd ma seda spetsiaalselt üle ei vaadanud, ma teen seda ikkagi natukene omas võtmes."

"Kui me neid lugusid harjutasime, siis ma käisin ooperitrennis, nagu ma kõigile ütlesin, sest kui sa kaks korda järjest "Öökuninganna aaria" läbi laulad, siis on selline tunne, nagu oleksid pool tundi jooksulindil lasknud, ma avastasin ühel hetkel, et mu jalatallad higistavad ka, seega ma mõtlesin, et peaks ooperitrenni minema dressides," ütles ta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

Samal teemal

Kultuurirännak

Intervjuud, galeriid, etteasted

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

31.10

Kõik Eesti Laul 2026 finalistid on ​teada

29.10

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

31.10

Räppar Mäx Eesti Laulu finaali pääsemisest: ma olen jalust rabatud

31.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Robert Linna: kirjutasin armastuslaulu

30.10

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

29.10

Lunge: raamatut kirjutada on veel vara, sest kogu aeg juhtub uusi lugusid

29.10

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

28.10

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

30.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep: tunnen, nagu mul oleks sünnipäev

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo