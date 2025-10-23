Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

Kolmapäeva õhtul alanud Tallinn Fashion Weekil kuulutati välja tänavused Kuld- ja Hõbenõela laureaadid. Kuldnõela pälvis moelooja Kirill Safonov, Hõbenõela viis koju Auria Nurm.

Safanovi võidukollektsioon kannab pealkirja "Kaasaegne rüütellikkus". Kollektsiooni loomisel sai ta inspiratsiooni tänapäeva naistest. "Ma arvan, et kõik meie aja naised on kangelased. Mina proovisin lihtsalt kunstipäraselt seda kuidagi uuesti esile tuua ja rääkida oma lugu, kuidas ma näen seda tänapäevast naist, milline ta võiks minu arust olla," rääkis moelooja "Terevisioonis".

Kuldnõela võit tundub Safonovile uskumatu. "Ma siiamaani ei usu, et me sain selle toreda nimega Kuldnõela auhinna. Loodan, et tänase päeva jooksul jõuab kohale."

Ka oma kolleegide kohta jätkub Safonovil vaid kiidusõnu. "Kõik on väga tublid. Minu kolleegid on väga tublid, et üldse hakkama said. Kõik räägivad, et praegu on väga rasked ajad. Kui mõelda üldse sellele, et inimesed saavad luua, saavad oma maitset pakkuda, saavad näidata oma loomingut, see on juba suur võit," usub ta.

Ka tulevikus plaanib Safonov naiselike joontega edasi tegutseda. "Ma proovin natukene propageerida naiselikkust, mis on ühiskonnas natuke kadunud," märkis ta. "Ja sooviks värve esile tuua, mida on ka väga vähe, eriti talveperioodil."