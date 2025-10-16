Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

Endine ooperilaulja ja nüüdne logopeed Andres Köster rääkis "Terevisioonis", et ooperilauljana püüdis ta pakkuda publikule emotsionaalset elamust, logopeedina aga aitab inimest nii füüsiliselt kui vaimselt. Kösteri sõnul meeldib talle töö meditsiinivaldkonnas väga, aga hingelt on ta ikkagi estoonlane.

"Ma väga armastan muusikat, käin tihti ooperis, elan oma endistele kolleegidele kaasa, tunnen ka tänaseid noori ooperisoliste. Ma hinges olen ikkagi estoonlane," ütles endine ooperilaulja ja nüüdne Põhja-Eesti Regionaalhaigla logopeed Andres Köster.

Köster meenutas, et sõitis abikaasa Juuli Lillega mööda Piibe maanteed ja äkitselt mõtles tervishoiu peale. "Võib-olla seepärast, et mul oli häälega trauma, millest ma küll paranesin, aga sellest tekkis soov oma elus midagi muuta ja midagi päriselt teha. Minu praegusel erialal on ka keskne tegelane inimene. Ooperilauljana püüdsin pakkuda emotsionaalset elamust publikule, täna püüan aidata inimest päriselt nii füüsiliselt kui vaimselt," tõdes Köster.

Päeval õppis ta Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis ja õhtul käis Estonias ooperit laulmas. "Alguses oli kõik raske. Tuupimisvõime on mul tugev olnud, aga seoste loomine füsioloogiaga on olnud keerulisem."

Logopeedia magistriõpe Tartu Ülikoolis on Kösteri sõnul väga kõrgel tasemel. "See oli suur pingutus, mis nõudis palju higi ja pisaraid, aga täna olen ma meditsiiniteaduskonna kolmanda aasta doktorant," sõnas Köster. "Logopeedia on väga lai valdkond. Mina tegelen haiglas kõne, neelamise ja hääle häiretega."

"Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis õpib praegu mitu professionaalset muusikut ja ka üks minu endine kolleeg. Elus pead sa andma võimaluse ka teistele asjadele, ei saa olla kramplikult kinni ühes kindlas erialas," soovitas Köster kõigil, kelle hing ihkab uusi väljakutseid, karjääripööret katsetada.