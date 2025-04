Helen Lokuta: tahtsin arstiks saada, aga ooperimaailm võlus mu ära

Ooperilaulja Helen Lokuta tõdes "Terevisioonis", et tegelikult tahtis ta arstiks saada, aga ooperimaailm lihtsalt lummas ta ära. 50. sünnipäeva tähistava primadonna lemmikrolliks on Carmen, mida tal on õnnestunud kolmes erinevas projektis mängida.

"Juhtus nii, et ma olen isa sünnipäevakingitus ja see on väga armas," ütles 50. sünnipäeva tähistav ooperilaulja Helen Lokuta, kes sündis oma isaga samal kuupäeval.

Laulmine ei ole alati olnud Lokuta esimene valik. "Ma tahtsin Tartu Ülikooli arstiteaduskonda õppima minna, aga midagi juhtus ja ma armusin ooperimaailma. Käisin palju etendusi vaatama ja see hakkas mind lummama ja võluma nii, et ma mõtlesin, et see on vist mulle."

Lokuta alustas laulmisega juba lapsepõlves. "Olin koolis 12 aastat solist, sain hääleseadet ja esinesin juba ka lauljana. Ma olen alati ka teatrit armastanud ja kunagi tahtsin lavastajaks saada. Võib-olla tulevikus hakkan lavastama, kes teab."

Lokuta lemmikooperiks on "Carmen". "Mul on olnud õnn olla kolmes erinevas "Carmeni" projektis. Kui ma Estoniasse tulin, anti mulle suur võimalus ja ma sain kohe "Carmeni" ooperis kaasa lüüa," tõdes Lokuta.

Metsosoprani sõnul on homme rahvusooperis tähtis päev, sest nad tulevad teatrimajast välja ja lähevad Estonia kontserdisaali, kus toimub suur sümfooniakontsert. "See on värvipalett Raveli muusikast, kuna Ravelil on 150. sünniaastapäev. Mina saan oma sünnipäeval laulda Pärsia kuninganna kolme lugu, mis on inspireeritud "1001 ööd" muinasjuttudest," tõi Lokuta välja.