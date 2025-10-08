X!

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

Vikerraadio
Foto: ERR/Vikerraadio
Vikerraadio

Ansambli Häääl liikmed Ivi Rausi ja Laura Põldvere rääkisid Vikerraadios, et vabaimprovisatsioonilist muusikat luues sünnib laval iga kord täiesti uus lugu. Ansambli liikme Sirje Medelli sõnul on bänd kutsutud helindama kunstinäitusi, kuid nüüd on nende muusika inspireerinud kunstnikke kunsti looma.

"Me kõik oleme lõpetanud muusikaakadeemia vabaimprovisatsiooni õppekava magistrantuuris. Ja mis sa ikka niisama õpid, tahaks ju teha ka midagi, oleme katsetanud erinevaid kooslusi. Kui nüüd tuli mõte jätkata, kutsusime Laura kampa," ütles muusik ja õppejõud Sirje Medell.

"Mina olen Lauraga päris palju teinud vabaimprot, me ka õppisime koos," sõnas muusik ja MUBA rütmimuusika õppejuht Ivi Rausi.

Laulja Laura Põldvere meenutas, et tema pedagoogi töö algas Tallinnas Rocca al Mare Koolis. "Ivi Rausi oli see, kes mind seal tööle võttis. Ma läksin kooli suure jutuga, et mul on õpetamiskogemust ikka pikalt juba. Eks ma olin tunde andnud küll, aga hästi palju oli ka juttu, mis läks sinna veel juurde," meenutas Põldvere.

Koosseisu "Häääl" ilmunud plaadi "Jäää" lugude autorid on nad Medelli sõnul kõik kolmekesi. "Tegelikult isegi neljakesi, sest me ei saa Peeter Salmelast mööda minna. Tema andis meile ka ideid ja mõtteid," lisas Medell.

Rausi sõnul tuleneb vabaimprost väga teistmoodi mõtlemine. "Sa lähed lavale ja põhimõtteliselt nullist teed mingi uue muusikaloo," ütles Rausi.

"Me oleme kontserte teinud erinevat moodi. Meid on kutsutud illustreerima mingit pildimaterjali, oleme illustreerinud ka näitusi. Meil on pildimaterjal ees, mida me proovime helindada," tõdes Medell. "Seekord on vastupidi. Me oleme loonud muusika, millest on inspiratsiooni saanud kunstnikud."

Aeg-ajalt saab koolis nalja ka, tõdes MUBA rütmimuusika õppejuht Rausi. "Kui rütmimuusika bänd teeb heliproovi, näiteks kooli kohviku alal tuleb kontsert, siis meil on olnud nii, et vanem klassikaproua läheb lava eest läbi, paneb käed kõrvade peale ja ütleb: "Oi, kui vali muusika!"," muheles Rausi. "Kõik ei ole veel ära harjunud, et meil trumm ja bass ka majas on."

"Minul on väga armsalt ja vahvalt oma õpilastega, mul on pigem täiskasvanud inimesed, kes käivad arendamas oma spontaansust ja kreatiivsust," tõdes Põldvere, lisades, et suure osa ajast tegeleb ta praegu oma sooloprojektide ja uue albumi sepitsemisega.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Andres Oja

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

08:44

Hiinlannast eesti keele fänn: mina teen oma magistritöö sihitisest

07.10

Koolipsühholoog: koolitõrge on laste seas murettekitavalt suur probleem

07.10

Tšellist Marcel Johannes Kits: see kontsert läheb küll metsikuks kätte

07.10

Ooperilaulja Kadri Tegelmann: käsukirjad laual saadavad me peret siiani

07.10

Tallinnas on monumente nii suurkujudest ja loomadest kui lihtsast inimesest

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

06.10

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

10:10

Alpinist Kunnar Karu: märg lumi on mägedes kõige raskem ilmastikunähtus

13.09

Psühholoog Andero Uusberg: oma elu olukordi tuleb ise disainida

07.10

Linnamuuseumi hoidlates ootab avatud kogusid 169 000 museaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo