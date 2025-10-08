Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

Ansambli Häääl liikmed Ivi Rausi ja Laura Põldvere rääkisid Vikerraadios, et vabaimprovisatsioonilist muusikat luues sünnib laval iga kord täiesti uus lugu. Ansambli liikme Sirje Medelli sõnul on bänd kutsutud helindama kunstinäitusi, kuid nüüd on nende muusika inspireerinud kunstnikke kunsti looma.

"Me kõik oleme lõpetanud muusikaakadeemia vabaimprovisatsiooni õppekava magistrantuuris. Ja mis sa ikka niisama õpid, tahaks ju teha ka midagi, oleme katsetanud erinevaid kooslusi. Kui nüüd tuli mõte jätkata, kutsusime Laura kampa," ütles muusik ja õppejõud Sirje Medell.

"Mina olen Lauraga päris palju teinud vabaimprot, me ka õppisime koos," sõnas muusik ja MUBA rütmimuusika õppejuht Ivi Rausi.

Laulja Laura Põldvere meenutas, et tema pedagoogi töö algas Tallinnas Rocca al Mare Koolis. "Ivi Rausi oli see, kes mind seal tööle võttis. Ma läksin kooli suure jutuga, et mul on õpetamiskogemust ikka pikalt juba. Eks ma olin tunde andnud küll, aga hästi palju oli ka juttu, mis läks sinna veel juurde," meenutas Põldvere.

Koosseisu "Häääl" ilmunud plaadi "Jäää" lugude autorid on nad Medelli sõnul kõik kolmekesi. "Tegelikult isegi neljakesi, sest me ei saa Peeter Salmelast mööda minna. Tema andis meile ka ideid ja mõtteid," lisas Medell.

Rausi sõnul tuleneb vabaimprost väga teistmoodi mõtlemine. "Sa lähed lavale ja põhimõtteliselt nullist teed mingi uue muusikaloo," ütles Rausi.

"Me oleme kontserte teinud erinevat moodi. Meid on kutsutud illustreerima mingit pildimaterjali, oleme illustreerinud ka näitusi. Meil on pildimaterjal ees, mida me proovime helindada," tõdes Medell. "Seekord on vastupidi. Me oleme loonud muusika, millest on inspiratsiooni saanud kunstnikud."

Aeg-ajalt saab koolis nalja ka, tõdes MUBA rütmimuusika õppejuht Rausi. "Kui rütmimuusika bänd teeb heliproovi, näiteks kooli kohviku alal tuleb kontsert, siis meil on olnud nii, et vanem klassikaproua läheb lava eest läbi, paneb käed kõrvade peale ja ütleb: "Oi, kui vali muusika!"," muheles Rausi. "Kõik ei ole veel ära harjunud, et meil trumm ja bass ka majas on."

"Minul on väga armsalt ja vahvalt oma õpilastega, mul on pigem täiskasvanud inimesed, kes käivad arendamas oma spontaansust ja kreatiivsust," tõdes Põldvere, lisades, et suure osa ajast tegeleb ta praegu oma sooloprojektide ja uue albumi sepitsemisega.