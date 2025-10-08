X!

Hiinlannast eesti keele fänn: mina teen oma magistritöö sihitisest

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Hiinlanna Qiaoqiao Li rääkis "Ringvaatele", et kuna eesti keeles on nii palju reegleid ja kõige keerulisem on sihitis, millest ta ei saa midagi aru, otsustas ta ülikooli lõputöö teha just sihitisest. Eestlaste juures on tema sõnul kõige veidram, et nad söövad pelmeene hapukoorega, aga kõige ilusam sõna on eesti keeles nunnu.

"Ma õpin teist aastat Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteadust magistriõppes," ütles Hiina neiu Qiaoqiao Li, kes hakkas eesti keelt õppima juba Hiinas.

Hiinas ei ole eesti keele bakalaureuse kraadi saamine sugugi lihtne, sest suure Hiina riigi peale on vaid üks ülikool, kus eesti keelt õpetatakse ja see saigi eriala valikul määravaks. "Terves Hiinas ei oska peale minu mitte keegi eesti keelt. Enne seda polnud ma Eestist mitte midagi kuulnud," tõdes Qiaoqiao.

"Ma mäletan, kui ma eelmisel aastal Eestisse tulin, siis ma ei suutnud eestlastega rääkida, aga nüüd selle aastaga ma tunnen, et minu eesti keel on väga palju edenenud. Eesti keeles on nii palju slängi, te kasutate seda iga päev, aga minu jaoks on see nii võõras," ütles Qiaoqiao.

Täiesti arusaamatu on tema jaoks eesti keele sihitis. "Miks eesti keeles on nii palju reegleid, ma olin nii segaduses ja ka uudishimulik, et kes selle eesti keele sihitise välja mõtles. Ma ei saa sellest mitte midagi aru, aga mul on huvi selle vastu ja ma tahtsin rohkem teada, nii et ma valisin selle sihitise oma lõputöö teemaks. Võib-olla ma olen esimene hiinlane, kes on sihitise ekspert, see oleks lahe," tõdes Qiaoqiao.

Eestis elades igatseb ta kõige rohkem oma vanavanemaid, kelle juures ta on kasvanud.

"Eestis on aastaaegade vahetumist oma silmaga näha ja see on väga tore tunne, sest sa tead, et aeg lendab, ma olen Tartus juba nii pikka aega elanud. Vahel ma tunnen ka üksindust, sest ma olen siin ikka välismaalane. Tänu oma sõpradele ja Interneti sõpradele tunnen end paremini. Ikka mäletan esimest korda, kui keegi tuli minu juure ja ütles mulle, et ma nägin sind Tiktokis või Instagramis. Appike, mõtlesin ma, kas ma olen nüüd kuulus või," muheles Qiaoqiao.

Kõige veidram toit Eestis on pelmeenid hapukoorega. "Ma olin nii šokeeritud, kui nägin, et sööte pelmeene koos hapukoorega. Miks? Minu jaoks on õige pelmeene süüa äädika või tšilliga," ütles Qiaoqiao.

"Ma saan nii palju armastust eestlastelt. Keegi kirjutas mulle, et sinu eesti keel on nii hea, jätka samas vaimus või et ma tahan, et sul on hea elu ja hea kogemus Eestis. Mul on eesti keeles väga palju lemmiksõnu, aga kõige ilusam sõna eesti keeles on nunnu," sõnas Qiaoqiao. "Ma arvan, et eesti keel on nunnu."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Heleri All

