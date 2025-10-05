Korilane Ülle Lichtfeldt: tühja korviga mina metsast välja ei tule

Korilased Carmen Mikiver ja Ülle Lichtfeldt rääkisid saates "Hommik Anuga", kuidas nad Vargamäe etenduste ajal üksteise võidu hobuse sõnnikut korjasid ja tõdesid, et tühja korviga nad mitte kunagi metsast välja ei tule. Lichtfeldt teeb lehter-kukeseentest nii kooki, moosi kui pasteeti ning Mikiver marineerib kõike, mida vähegi võimalik.

"Mina teen seda jõusaali, jooga ja kõikvõimlike huvitavate retriitide asemel, et võtan hommikul koera, lähen metsa ja tühja korviga mina tagasi ei tule. Metsas käimine aitab mul terveks jääda," ütles Rakvere teatri näitleja Ülle Lichtfeldt.

"Aastaid tagasi tegime Vargamäel etendusi, ja siis sain teda, et on veel üks minusugune hull," meenutas Endla teatri näitleja Carmen Mikiver, kust algas nende ühine hoidistamishuvi. "Meil oli seal etenduses hobune ja kuna head kraami ei saa raisku lasta minna, siis mina ja Ülle olime kahekesi need, kes seda sõnnikut kilekotiga pärast etendust korjasid."

"Hobusesõnnik on ju peenardele kõige parem väetis ja see on väga kallis. Mäletan, et etenduste ajal ma muudkui korjasin seda sõnnikut ja peitsin poodiumi alla, kuni ühel õhtul mõtlesin, et ma viin selle nüüd koju, ja seda ei olnud enam poodiumi all. Kohe alguses ma ei osanud Carmenit kahtlustada, aga tema varastas mu sõnniku ära," muheles Lichtfeldt.

Mikiveri sõnul ei mäleta tema sellest midagi, aga mis ripakil, see ära. "Ma võtan mingi retsepti aluseks, ja siis hakkan ise minema," kirjeldas Mikiver oma tööprotsessi.

Viimati katsetas Lichtfeldt väikestest mehhiko kurkidest moosi tegemist. "Otsustasin teha kurgi-õuna moosi, mul lihtsalt jäid asjad üle. Ma ei teagi, kuhu ta sobida võiks. Värvi pärast panin sisse pohla. See on värske ja tore," ütles Lichtfeldt.

Mikiver tahtis katsetada kooslust õun, martsipan ja brändi. "Aga ei tulnud minu jaoks välja selline nagu ma tahtsin. Ise leiutasin retsepti," tõdes Mikiver.

Lichtfeldt kiitis lehter-kukeseeni, mida saab kohe pannile panna ning millest saab nii kooki kui moosi. "See lehter-kukeseenemoosi retsept on minu välja mõeldud, ma marineerisin neid valge veini äädika, tüümiani ja basiilikuga."

Veel on Lichtfeldt teinud kanamaksapasteeti lehter-kukeseentega. "Tuli täitsa huvitav."

Retseptidest rääkides ütles Lichtfeldt, et ükskõik kui palju on retseptis kirjas suhkrut, alati tuleb rohkem panna, sest suhkur on kõikide retseptide salarelv.

Mikiver marineerib nii karulauku kui porrut. "Tegin õunašokolaadi ja söön seda Nutella asemel," tegi Mikiver. "Väga lihtne on tikritest rosinaid teha. Väike tamp, paned ahju ja sul on tikritest rosinad."

Mikiveri hoidistamishooaeg algab juba veebruarist, mil ta hakkab vahtramahla võtma. "Siis tuleb maapirn, kasemahl, siis naadid ja karulaugud, nii et kogu aeg on midagi teha," ütles Mikiver.

"Hommikul enne proovi, enne kui valgeks läheb, panen metsa poole, kella üheteistkümneks jõuan tööle, proovide vaheajal ja enne etendust puhastan seened ära ja pärast etendust hakkan neid tegema, lõpetan öösel kell kaks või kolm. Sügisel me oleme kogu aeg natuke alamaganud," kirjeldas Lichtfeldt hoidistajate igapäeva. "Aga meile meeldib seda teha. Ma olen väga palju rolle, vähemalt oma peas, metsas valmis teinud."