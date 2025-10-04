Ajaloolane: kaks Vana Toomast on pensionile jäänud ja üks peab tornis vahti

Ajaloolane Toomas Abiline rääkis "Ringvaates", et kokku on meil kolm Vana Toomast. Kõige uuem Vana Toomas on praegu Raekoja tornis, teine Toomas on Raekojas näitusel ning kõige vanem Toomas leiab oma koha nüüd Linnamuuseumis.

"Vana Toomas on 500 aastat vana, 1530. aastal pandi esimene Vana Toomas Raekoja torni. 1944. aasta märtsipommitamise ajal torn põles ja kukkus alla. Samuti kukkus alla Vana Toomas ja kaotas küljest mõned elemendid," ütles ajaloolane Toomas Abiline.

Elemendid korjati üles, korrastati ja Vana Toomas viidi Raekoja ekspositsiooni. "Nüüd toimub meil muutus. Vana Toomas kolib Raekoja ekspositsioonist linnamuuseumi ekspositsiooni," tõdes Abiline.

Pärast 1944. aastat Vana Toomas oma kohale tagasi ei läinud, vaid läks pensionile. 1952. aastal pandi torni uus Vana Toomas.

"See oli Stalini aeg, materjalid viletsad, meistrid olid küll head, aga see ei tulnud nii vastupidav välja, nii et Vana Toomas number kaks pidas vastu 1996. aastani. Siis võeti ta tornist alla ja valmistati Vana Toomas number kolm. Praegu on number kolm Raekoja tornis, number kaks Raekojas ja number üks praegu stuudios, aga siis leiab oma koha Linnamuuseumis," ütles Abiline.

Kuju on tehtud vaskplekist, mõned elemendid rauast, kaalub umbes 40–50 kilo. "Igal sajandil on teda korrastatud. Detaile vahetati välja, kullati uuesti üle," sõnas Abiline.

Tuulelippu oli toona vaja, sest laevad navigeerisid selle järgi. "Tuulekiirusel oli siis suur tähtsus. Ta on nagu vahisõdur, 16. sajandi kostüümis, ja tegi oma tööd. Nimi Vana Toomas tuleb sellest, et toomapäev oli raekojas väga tähtis, see oli 21. september, aasta lõpetamine, õhtul oli raekojas suur pidu. Selleks päevaks pidid olema kõik maksud makstud ja arved tehtud. See on meie oletus, et tuulelipp sai seetõttu nimeks Toomas," selgitas Abiline.

"21. novembril avame Linnamuuseumis ekspositsiooni, kus saab näha kõige rariteetsemaid asju ja Vana Toomas on seal aukohal," ütles Abiline.