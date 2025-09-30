X!

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad muusikapäeva

Varia
Muusikapäeva viktoriini lahendamine Estonia kontserdisaalis
Muusikapäeva viktoriini lahendamine Estonia kontserdisaalis Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Varia

Eesti Rahvusringhääling tähistab 1. oktoobril rahvusvahelist muusikapäeva otseülekandega galakontserdilt, teemasaadete, e-viktoriini ja muusikaga.

Klassikaraadios on rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril eriprogramm. Keskpäeva täidab kell 11–15 suur muusikapäeva soovikontsert, kuhu on oodatud kuulajate soovid ja tervitused aadressil klassika@err.ee või telefonil 6114285.

Traditsiooniliselt toimub Klassikaraadio kodulehel muusikapäeva e-viktoriin. Mälumängu saab lahendada kolmapäeval 1. oktoobril kella 07.00 kuni 2. oktoobril kella 09.00.

Kuulajad on oodatud ka Raadiomaja fuajeesse Tallinnas, Gonsiori 21 ajavahemikus 11.00–12.30, kus pakutakse kohvi ning on üles seatud arvutid e-viktoriini lahendamiseks.

Muusikapäeva mälumängus on 13 küsimust nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Lahendamisel on abiks helifailid, fotod ning videoklipid.  Küsimused on vastusevariantidega ning loogikat appi võttes või sõprade seltsis lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpselt vastust ei tea. Edukaimate lahendajate vahel läheb loosi hulk vahvaid auhindu.

Viktoriini kokkuvõttesaade, kus selguvad õiged vastused, parimad vastajad ja auhinnasaajad, on Klassikaraadio eetris neljapäeval 2. oktoobril kell 13.00.

Klassikaraadio on rahvusvahelist muusikapäeva tähistanud lõbusa teadmisteprooviga alates 2014. aastast. Möödunud aastal lahendas muusikapäeva viktoriini 4500 muusikasõpra üle Eesti. Osavõtjaid oli igas vanuses ning paljudes kohtades lõi viktoriinis kaasa terve klass.

Muusikapäev teles

ETV toob Viimsi Artiumist vaatajateni rahvusvahelise muusikapäeva gala. See on kummardus Eesti heliloojate loomingule, kus selguvad ka Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali tänavused muusikapreemiate laureaadid.

Lavale astuvad Eesti esinduskollektiivid ja solistid, teiste hulgas Marcel Johannes Kits, Ain Anger, Tallinna Kammerorkester, Eesti Rahvusmeeskoor ja Hortus Musicus.

Ülekanne muusikapäeva galakontserdilt algab ETVs kell 22.05.

ETV2-s on muusikale pühendatud terve nädal, kavas on portreesaated muusikutest, dokumentaalfilmid ning hulgaliselt kontserte ja muusikafilme.

1. oktoobri õhtul kell 22.00 tele-esilinastub ETV2-s dokumentaalfilm "Yasmyn. Selgus päevaks või paariks", mis räägib Eesti uue põlvkonna ühest põnevamast ja säravamast popartistist, kellel on ette näidata juba ka 2022. aasta parima naisartisti tiitel.

Jupiter pühendab muusikapäevale eraldi teemarea, kuhu on kokku kogutud nii muusikafilme kui ka kontserte.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

29.09

Jassi Zahharov: elus ei tohi mitte midagi maha salata

29.09

Kärt Johanson: muusika on põhjus, miks me Tõnisega kokku saime

12:21

"Õnne 13" uuel hooajal jõuavad Mornasse nii valimised kui lusitaania teod

29.09

Päästeamet hoiatab suitsuandureid kontrollivate libainspektorite eest

28.09

Sandra Sillamaa: kutsume Sadu stuudiosessioone teraapiasessioonideks

29.09

"Klassikatähtede" avasaate võitis Ukraina juurtega pianist Havryil Sydroyk

29.09

Eesti pusleäss pani 500-tükilise pusle kokku 50 minutiga

28.09

Galerii: Von Bomb lõi ehituses oleva telemaja aiale uue tänavakunsti teose

29.09

Inga Lunge: suuna oma ressurss tahan-ülesannetele, sest sealt tuleb energia

26.09

Emma Tross: kahetseda pole midagi, sest armastus võidab alati kõik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo