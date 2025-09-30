Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad muusikapäeva

Klassikaraadios on rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril eriprogramm. Keskpäeva täidab kell 11–15 suur muusikapäeva soovikontsert, kuhu on oodatud kuulajate soovid ja tervitused aadressil klassika@err.ee või telefonil 6114285.

Traditsiooniliselt toimub Klassikaraadio kodulehel muusikapäeva e-viktoriin. Mälumängu saab lahendada kolmapäeval 1. oktoobril kella 07.00 kuni 2. oktoobril kella 09.00.

Kuulajad on oodatud ka Raadiomaja fuajeesse Tallinnas, Gonsiori 21 ajavahemikus 11.00–12.30, kus pakutakse kohvi ning on üles seatud arvutid e-viktoriini lahendamiseks.

Muusikapäeva mälumängus on 13 küsimust nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Lahendamisel on abiks helifailid, fotod ning videoklipid. Küsimused on vastusevariantidega ning loogikat appi võttes või sõprade seltsis lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpselt vastust ei tea. Edukaimate lahendajate vahel läheb loosi hulk vahvaid auhindu.

Viktoriini kokkuvõttesaade, kus selguvad õiged vastused, parimad vastajad ja auhinnasaajad, on Klassikaraadio eetris neljapäeval 2. oktoobril kell 13.00.

Klassikaraadio on rahvusvahelist muusikapäeva tähistanud lõbusa teadmisteprooviga alates 2014. aastast. Möödunud aastal lahendas muusikapäeva viktoriini 4500 muusikasõpra üle Eesti. Osavõtjaid oli igas vanuses ning paljudes kohtades lõi viktoriinis kaasa terve klass.

Muusikapäev teles

ETV toob Viimsi Artiumist vaatajateni rahvusvahelise muusikapäeva gala. See on kummardus Eesti heliloojate loomingule, kus selguvad ka Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali tänavused muusikapreemiate laureaadid.

Lavale astuvad Eesti esinduskollektiivid ja solistid, teiste hulgas Marcel Johannes Kits, Ain Anger, Tallinna Kammerorkester, Eesti Rahvusmeeskoor ja Hortus Musicus.

Ülekanne muusikapäeva galakontserdilt algab ETVs kell 22.05.

ETV2-s on muusikale pühendatud terve nädal, kavas on portreesaated muusikutest, dokumentaalfilmid ning hulgaliselt kontserte ja muusikafilme.

1. oktoobri õhtul kell 22.00 tele-esilinastub ETV2-s dokumentaalfilm "Yasmyn. Selgus päevaks või paariks", mis räägib Eesti uue põlvkonna ühest põnevamast ja säravamast popartistist, kellel on ette näidata juba ka 2022. aasta parima naisartisti tiitel.

Jupiter pühendab muusikapäevale eraldi teemarea, kuhu on kokku kogutud nii muusikafilme kui ka kontserte.