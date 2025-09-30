X!

"Kalamaja Blues" pälvis rahvusvahelisel festivalil tunnustuse

Varia
"Kalamaja blues" Autor/allikas: Kaader sarjast
Varia

Eesti-Soome noortesarja "Kalamaja Blues" teine hooaeg võidutses Tšehhis peetaval rahvusvahelisel voogedastussarjade festivalil Serial Killer lühisarjade kategoorias.

ERR-i ja soomlase Yle koostöös sündinud "Kalamaja Blues" on Eesti esimene LGBT-peategelastega noortesari, kus käsitletakse suhteteemasid nii eri- kui ka samasooliste partneritega. Sarja teise hooaja fookuses seksuaaltervis, kaaslase usaldamine ja enesekindluse leidmine verivärske täiskasvanuna. 

2023. aastal käivitunud lühiformaadis veebisari on Jupiteris kogunud üle 80 000 vaatamise. Sarja stsenarist ja režissöör on Vivian Säde.

"Üllatusin, et kinosaalis oli nii palju naeru. Tundub, et eesti huumoril on ilusasti võimalik reisida ja eriti hea meel on mul kui komöödia-draama stsenaristil, et žanr, mida kiputakse mõnikord festivalidel tagaplaanile jätma, pälvis seekord võidu," ütles Säde.

Serial Killer on üks olulisemaid Kesk- ja Ida-Euroopa tele- ja voogedastussarjade festivale, kus tutvustatakse regiooni uusi ning värskeid seriaaliprojekte. Quick Killer võistlusprogramm tõi publiku ette lühiformaadis sarjad kogu Euroopast – osalejate seas olid esindatud Tšehhi, Serbia, Rumeenia, Slovakkia, Soome ja Eesti. 

Toimetaja: Karmen Rebane

