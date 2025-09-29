Eesti pusleäss pani 500-tükilise pusle kokku 50 minutiga

Eesti kiireim pusle kokkupanija Ülle Külaots rääkis "Terevisioonis", et 50 minutiga 500-tükilise pusle kokkupanemine on järjepideva harjutamise tulemus. Külaotsa sõnul pole pildi kokkupanekul aega muid mõtteid mõelda, sest keskendumine on maksimaalne.

Nädalavahetusel panid puslesportlased end proovile aja peale 500-tükilise pusle kokkupanemises. 50 inimest võistles individuaalkategoorias ja paaridena 25.

Pusle kokkupanemiseks oli aega poolteist tundi. Finaalis pandi kokku pandade pildiga puslet ja võitja tulemuseks oli 50 minutit ja 16 sekundit. "Loomakarvu peetakse üldiselt raskeks pildiks. Mul vedas sellega, et paar kuud varem olin sama puslet kokku pannud ja parandasin oma tulemust kümme minutit," muheles Külaots.

Trenni saab teha nii, et panna kokku võimalikult palju erinevaid puslesid. "Tasub panna ka üht ja sama puslet mitu korda kokku, et näha, kui kiiresti oled võimeline panema pusle kokku siis, kui pilt on selge."

Puslet kokku panema hakates tasub tükid pildiga ülespoole keerata. "Mina võtan juba keeramise ajal ääretükid välja. Pildi järgi vaatan, kas alustan äärest või hoopis kuskilt keskelt," juhendas Külaots.

"Pildi kokkupaneku ajal muid mõtteid aega mõelda ei ole, peab puslele keskenduma. Alati on kiusatus lisada tükke juba koosolevate tükkide külge, aga ei tohi ühte kohta toppama jääda, kui sinna enam ei lähe, siis on laual palju tükke, mis omavahel kokku sobivad ja alustadki täiesti uuest kohast," juhendas Külaots, kellele ei meeldi ühetoonilisi pilte kokku panna, vaid pigem värvilisi.

Külaots on end ka rahvusvahelisel võistlusel proovile pannud. "Tegemist oli maailmameistrivõistlusega, Eestist osales neli inimest ja osalesime kõikides kategooriates, individuaalne, paaris ja tiimi kategoorias. Individuaalkategoorias oli osalejaid tuhande ringis. Tiimi kategoorias saime finaali, paari kategoorias saime poolfinaali ja individuaalkategoorias õnnestus mul ka finaali saada," sõnas Külaots.