X!

VIDEO | "Ringvaade" külastas Koplis seisvat Bekkeri veetorni

Ringvaade
Foto: err
Ringvaade

Tallinna Koplis seisab Bekkeri veetorn – Eesti kõrgeim omataoline ehitis, mis kerkis üle saja aasta tagasi tsaariaegse laevatehase tarbeks. "Ringvaade" uudistas, mis seisus pikalt kasutuseta olnud torn on.

"See on Eesti kõige kõrgem veetorn, kõrgem kui Kõpu tuletorn. Bekkeri veetorn. Kunagise Bekkeri laevatehase veetorn," ütles laternamatkasid juhtiv Mihkel Reile.

Torn valmis Reile sõnul 1914. aastal, kui Venemaa valmistus esimeseks maailmasõjaks ja Tallinnasse hakati rajama hiiglaslikku Peeter Suure sõjasadamat. Reile sõnul meelitati siia väliskapitali, et rajada uusi laevatehaseid. "Konkreetset kolm tükki neid Tallinnasse kerkis: Vene-Balti, Bekkeri ja võib-olla tänasel päeval kõige tunum Noblessneri laevatehas. Põhimõtteliselt võime tsaariaja lõpus nimetada Tallinnat suisa Euroopa laevaehituse pealinnaks," rääkis ta.

Kuna Bekkeri tehas paiknes toona linnast eemal, tuli rajada ka elamupiirkond. "Inimene ei saanud siia linnast tööle, ta pidi siin elama ja järelikult tuli rajada kogu elukeskkond," selgitas Reile. Siiski kujunes ettevõte ebaõnnestunuks. "Bekkeri laevatehas on läbi aegade valmis ehitanud vaid kolm laeva."

Veetorni roll oli tagada veevarustuse surve, et pumbad ei peaks ööpäevaringselt töötama. "See sama ülemine jäme osa tornist, see on tegelikult veepaaki täis. Ja kuna ülevalt läheb jämedaks, on seda torni Kopli kohalike kõnepruugis pikalt hüütud Kopli rusikaks," märkis Reile. Torn oli töökorras veel 1990. aastatel.

Arhitektuuri poolest loetakse Bekkeri veetorni üheks silmapaistvamaks 20. sajandi alguse raudbetoonehitiseks, mida võrreldakse vesilennuki angaarideg, lausus Reile. "Teda loetakse ka tegelikult terve Kopli üheks efektsemaks ehitiseks."

Pärast taasiseseisvumist sai tornist eravaldus. "Aastal 2000 torn erastati ja omanikul oli plaan siia omale elamine teha, aga see plaan jäi toppama," meenutas Reile. Mõni aasta hiljem toimus aga kummaline vahejuhtum.

"Aastal 2004 sõitis naabrite sõnutsi siia ühel hommikul mitu kaubikut, kärud järel, terve brigaad tublisid ehitusmehi, uks tehti lahti ja kärin-mürin hakkas pihta. Naabrid küsisid, mis toimub, ja muidugi tublid ehitusmehed lahkelt ütlesin, et tornis hakkab remont, hakkab ümberehitus ja kõigepealt tuleb vana risu jalust ära viia. Väga tubli brigaad oli. Väga pikad päevad olid. Ainuke häda oli see, et omanikul ei olnud ehitusbrigaadiga mingit seost," rääkis Reile.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

26.09

Emma Tross: kahetseda pole midagi, sest armastus võidab alati kõik

09:02

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja: üks suur tööalane unistus on täitunud

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

21.09

Männamäe ja Tross: kui me teadnuks, et niimoodi läheb, siis Piipu ja Tuutu poleks

22.09

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

11.02

Suri laulja Joel De Luna

26.09

Klassikatähti ootab saates šokeeriv muusikaline väljakutse

23.09

Raimo Ülavere: läbipõlemise esimene märk on vähenenud taastumine

23.09

Väga haruldast geneetilist haigust põdeva ühekuuse Emma isa: ta on tugev võitleja

26.09

"Terevisiooni" nädala hoidis: Milvi ploomi vürtsmoos

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo