Kosmosefännist fotokunstnik: minu unistus on käia Kuul

Kosmosefänn ja fotokunstnik Rhiannon Adam rääkis "Ringvaates", et tema unistus Kuule sõita purunes, kui Jaapani miljonär kunstiresidentuuri kosmoseprogrammi äkitselt lõpetas. Nüüd on tema ja veel 14 kunstniku tööd näitusel kõigile huvilistele vaatamiseks.

"Kosmos on meid alati huvitanud, see oli näituse lähtekohaks. Tahtsime näha praegust seisu, kuidas kunstnikud fotograafia ja videokunsti kaudu teadussaavutusi kasutavad ja kosmost kujutavad. Leonardo da Vinci ja teised olid nii teadlased kui kunstnikud. Nüüd peame me neid erinevateks asjadeks, ehkki nad on põimunud," selgitas näituse kuraator Johan Vikner.

Saksa fotokunstnik Michael Najjar on kosmoseteadusega tihedalt seotud onud viimased 15 aastat. "Pöördusin Virgin Galacticu poole ja minust sai varakult üks nende esimesi astronaute. Lendasin eraisiku ja kunstnikuna nende kosmoselaevaga kosmosesse."

Najjari hakkas huvitama, kuidas kosmonaudid treenivad oma keha ja vaimu, et olla valmis rahvusvahelisse kosmosejama lendama. 2013. aastal pöördus ta Venemaa kosmoseagentuuri poole ja küsis luba koos nende astronautidega treenida, sest sel ajal treenisid ameeriklased ja venelased koos. "Mul lubati seda teha kui etendusharjutust. Kõige muljetavaldavam oli lend stratosfääri."

Najjari lend kosmosesse peaks tänu Richard Bransonile startima 2027. aastal.

"Mul on missioon. See pole ainult lend, vaid mu eesmärk on anda kunstiline etendus," tõdes Najjar.

Iiri fotokunstnik Rhiannon Adam oleks pidanud juba mõned aastad tagasi kosmoses ära käima, tema lugu sai alguse 2019. aastal, kui maailma vallutas koroona pandeemia. "Täitsin avalduse, mis pidi olema esimene kunstiresidentuur kosmoses. Jaapani miljardär Yusaku Maezawa rahastas projekti, et kaheksa kunstnikku Space X Starship raketiga kosmosesse lennutada. Mulle kui lesbilisele naisele tundus, et see on inimkonnale monumentaalne hetk, kui saan esindajana näidata, et me suudame tõesti kõike teha. Seni on ainult 24 meest ümber Kuu sõitnud või selle pinnal käinud," ütles Adam, kes alustas ettevalmistusprotsessi püshholoogilise treeninguga.

Adami maailm kukkus aga kokku, kui miljardär äkitselt kosmoseprogrammi tühistas. Ametlik põhjus projekti tühistamiseks oli, et kosmoselaev pole saanud teha piisavalt testsõite ja on graafikust maas.