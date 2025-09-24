X!

Marko Post: eriefektide Emmy saime õige meeleolu loomise eest

Ringvaade
Foto: FrostFX
Ringvaade

Visuaalefektide stuudio FrostFX tegevjuht Marko Post rääkis "Ringvaates", et Emmy auhinna pälvis nende tiim seriaalis "Pingviin" õige meeleoluga eriefektide loomise eest. Posti sõnul töötas 30 inimest selle projekti kallal terve aasta.

"Emmy auhinna saime seriaali "Pingviin" eriefektide eest, mis jooksis HBO kanalil," ütles FrostFX tegevjuht Marko Post.

Koostöö sarja tegijatega algas Posti sõnul sellest, et kümme aastat tagasi kohtusid nad Eestis ameerika härrasmehega, kes tol hetkel otsis oma teed ja kellega tehti läbi aastate koos erinevaid väikeseid projekte. "Kuni ta jõudis selleni, et talle anti suur projekt ja ta soovis, et me osaleksime ka selles projektis, sest olime nii pikalt juba koostööd teinud ja meil oli väga suur usaldus tekkinud."

Kokku olid selle projekti juures kuus ettevõtet üle maailma, kes eriefekte tegid.

"Tänapäeval jaotatakse kõik filmi ja seriaali projektid erinevate ettevõtete vahel ära, sest mahud on nii suureks läinud," tõdes Post.

Kirjeldades oma tööd, sõnas Post, et näiteks ühes kaadris pidid nad tekitama digitaalse vihma, mis kajastaks õiget meeleolu. "Miks me selle projekti eest juba nii mitu auhindu oleme saanud, pole niivõrd eriefektide keerukuse tõttu, vaid kui hästi need lugu räägivad, et oleks õige meeleoluga efektid."

Posti sõnul ei toodeta täna ühtegi seriaali ega filmi ilma eriefektideta.

"Kokku töötas umbes 30 inimest selle projekti kallal terve aasta. Algselt pidi protsess olema pool aastat, aga kuna töötasime kaadritega väga kiiresti, anti meile ülesandeid aina juurde," sõnas Post.

Veebruaris said nad sama sarja eriefektide tegemise eest valdkondliku auhinna.

Mainekas auhind avab uksed ka uutele töödele. "Ees on ootamas üks suur projekt, mis on sama USA meeskonnaga praegu arutlusel," lisas Post. "See kindlasti ei ole nii, et kõik tulevad nüüd meie juurde, vaid pigem on ikkagi see, et kui me lähme kellegagi rääkima, siis meid võetakse tõsisemalt," tõdes Post.

Eriefektide loomine Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

Samal teemal

keri lainele!

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

24.09

Tartu mehed valmistuvad osalema maailma rängimal sõudevõistlusel üle Atlandi

22.09

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

22.09

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

24.09

Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

23.09

Väga haruldast geeneetilist haigust põdeva ühekuuse Emma isa: ta on tugev võitleja

23.09

Toiduteadlane Kuldjärv: seente hapendamine on tervislikum valik

23.09

Raimo Ülavere: läbipõlemise esimene märk on vähenenud taastumine

24.09

"Terevisioonis" valmis toitev ja tervislik Uganda populaarne tänavatoit

21.09

Männamäe ja Tross: kui me teadnuks, et niimoodi läheb, siis Piipu ja Tuutu poleks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo