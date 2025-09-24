Marko Post: eriefektide Emmy saime õige meeleolu loomise eest

"Emmy auhinna saime seriaali "Pingviin" eriefektide eest, mis jooksis HBO kanalil," ütles FrostFX tegevjuht Marko Post.

Koostöö sarja tegijatega algas Posti sõnul sellest, et kümme aastat tagasi kohtusid nad Eestis ameerika härrasmehega, kes tol hetkel otsis oma teed ja kellega tehti läbi aastate koos erinevaid väikeseid projekte. "Kuni ta jõudis selleni, et talle anti suur projekt ja ta soovis, et me osaleksime ka selles projektis, sest olime nii pikalt juba koostööd teinud ja meil oli väga suur usaldus tekkinud."

Kokku olid selle projekti juures kuus ettevõtet üle maailma, kes eriefekte tegid.

"Tänapäeval jaotatakse kõik filmi ja seriaali projektid erinevate ettevõtete vahel ära, sest mahud on nii suureks läinud," tõdes Post.

Kirjeldades oma tööd, sõnas Post, et näiteks ühes kaadris pidid nad tekitama digitaalse vihma, mis kajastaks õiget meeleolu. "Miks me selle projekti eest juba nii mitu auhindu oleme saanud, pole niivõrd eriefektide keerukuse tõttu, vaid kui hästi need lugu räägivad, et oleks õige meeleoluga efektid."

Posti sõnul ei toodeta täna ühtegi seriaali ega filmi ilma eriefektideta.

"Kokku töötas umbes 30 inimest selle projekti kallal terve aasta. Algselt pidi protsess olema pool aastat, aga kuna töötasime kaadritega väga kiiresti, anti meile ülesandeid aina juurde," sõnas Post.

Veebruaris said nad sama sarja eriefektide tegemise eest valdkondliku auhinna.

Mainekas auhind avab uksed ka uutele töödele. "Ees on ootamas üks suur projekt, mis on sama USA meeskonnaga praegu arutlusel," lisas Post. "See kindlasti ei ole nii, et kõik tulevad nüüd meie juurde, vaid pigem on ikkagi see, et kui me lähme kellegagi rääkima, siis meid võetakse tõsisemalt," tõdes Post.