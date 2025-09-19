Eesti Laulu produtsent Riin Vann: hea lugu on esimesest hetkest kaasahaarav

Vanni sõnul on Eesti Laulust välja kasvanud rahvusvaheline muusikaplatvorm, mis viib meie muusikud laia maailma.

"Me võime rääkida statistikast, mis näitab ulmelisi numbreid, kaasa arvatud meie viimane suurepärane Tommy Cash, kes tõi meile kolmanda koha. Teda tuuakse siiamaani näiteks," rääkis ta. "Tommy on teinud väga suure hüppe oma vaatajate ja kuulajate näol. Viimane statistika ütleb, et ta suutis paarisaja tuhande pealt tõusta seitsme miljoni vaatamise ja kuulamise peale. Need on täiesti hämmastavad numbrid."

Alates reede keskpäevast saavad kõik artistid ja laulukirjutajad oma loomingu Eesti Laulule teele panna. Kell 12 avanevad Eesti Laulu kodulehel ka konkursi reglement ja ajakava. Lugusid saab saata 20. oktoobri keskpäevani. Seejärel hakkab neid hindama eelžürii.

"Žürii hindab lugusid pimesi ja ma väga soovitan, et lookirjutajad, artistid, kui te neid lugusid veel teete ja timmite, siis püüdke mõelda, et see kõnetaks rahvusvahelist publikut ja et ta oleks kaasahaarav esimest hetkest peale. Ta peab sind kohe selle konksuga enda külge võtma. See on võtmesõna," soovitas Vann.

"Nii palju kui ma olen ka noorte muusikute ja laulukirjutajatega sellel teemal mõtteid vahetanud, siis nad ise täpselt samamoodi ütlevad, et kui nad kuulavad uut muusikat, siis nad kuulavad mõne hetke loo algusest ja kui see sind kaasa ei tõmba, siis see lugu jääb kõrvale. Nii ka noored tänapäeval kõike seda muusikat ja sotsiaalmeediat tarbivad. Peab kohe olema," rääkis ta.

Eesti Laul 2026 kulmineerub ühe suure finaalkontserdiga 14. veebruaril. Finaalis võtavad mõõtu 12 artisti. "Me oleme saanud eelmise aasta näite puhul väga head tagasisidet, et meil oli väga kompaktne ägedate muusikute ja vahenumbritega suur muusikasündmus-kontsert. Me tahame seda kindlasti korrata sellisel kujul," lausus Vann.