Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

"ETV suurel sünnipäeva-aastal tähistame muusikat selle kõikides toonides, klassikast popini. Eesti Laulu viimane võitja Tommy Cash tõestas edukalt, et muusikal pole piire ja pani kaasa laulma-tantsima lisaks Eestile kogu Euroopa. Usume, et tänavune konkurss üllatab taas kõiki ja selleks ootamegi nüüd autoreid ja artiste julgelt oma loomingut kõige suurema publiku ees esitlema," avas ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi uue Eesti Laulu hooaja.

Eesti Laulu konkursile lugude esitamise tähtaeg on 20. oktoober kell 12. Konkursil osalemiseks tuleb laul koos muu reglemendis loetletud materjaliga üles laadida ERR-i veebikeskkonda eestilaul.ee.

Eesti Laul 2026 võitja selgub finaalkontserdil 14. veebruaril. Eesti Laulu produtsendi Riin Vanni sõnul võeti viimane finaal inimeste poolt väga hästi vastu ja ka sel korral astutakse publiku ja televaatajate ette ühel suurejoonelisel õhtul. "Jätkame ühe finaalkontserdiga, mis annab võimaluse üheks õhtuks tõsta muusika kõige kõrgemale pjedestaalile ja teha seda parimal võimalikul moel. Finaalis võistleb omakorda 12 artisti, et igaühe lavaline etteaste saaks maksimaalselt tähelepanu."

Finaali jõudvad 12 laulu valib konkursile esitatud lugude seast välja ekspertidest koosnev žürii. Vähemalt 25 liikmest koosnev žürii hindab laule pimesi, laulude autoreid ja esitajaid teadmata. Eesti Laulu võitja selgub rahvahääletuse tulemusena superfinaali jõudnud kolme laulu seast.

Konkursile oodatakse laule nii Eesti kui ka muu maailma autoritelt ja esitajatelt. Laulul peab olema vähemalt üks Eesti Vabariigi kodanikust või residendist autor. Nii esitajate kui autorite puhul kehtib kuni viie laulu põhimõte.

Konkursil osalemise tasu on kuni 17. oktoobrini 50 eurot eestikeelse loo eest ning 100 eurot võõrkeelse või mitmekeelse laulu eest. Alates 18. oktoobrist on osalustasu vastavalt keelele 150 ja 250 eurot.

"Eesti Laul 2026" reglement, ajakava ja osalemiseks vajalik informatsioon on leitav Eesti Rahvusringhäälingu veebikeskkonnas www.eestilaul.ee.