Koreograaf Teet Kask: Jaapan on minu kirg

Koreograaf ja Jaapani entusiast Teet Kask rääkis "Ringvaates", et nägi juba lapsena Jaapanist unenägusid, kuigi polnud seal kunagi käinud. Kase sõnul ei tahtnud ta sinna minna turistina ja kutse tulla Jaapanisse osalema žürii töös viis ka selleni, et ta hakkas koguma haorisid.

"Hakkasin lavastama Jaapani teemalist tööd ja tahtsin kasutada vanu kimono osasid. Olin Jaapanis, läksin ühte rätsepatöökotta, hakkasin rätsepa käest seda rõivaeset uurima ja sain aru, et need pole lihtsalt riidetükid, vaid midagi enamat," meenutas koregraaf Teet Kask, kust sai alguse tema suur huvi haoride vastu.

Haori on traditsiooniline Jaapani jope, mida kantakse kimono peal. "Seda hakkasid kandma samuraid, et haori hõlmad kataksid vööl olevad mõõgad."

"Ma ei ole koguja-inimene, mulle ei meeldi eriti asju koguda, aga haoridel on lood," nentis Kask, miks ta ühel hetkel otsustas haorisid koguma hakata.

Haoride sees oleval voodril on erinevad pildid. "Siin on lisaks suurepärasele pildile ka kunstniku allkiri," tutvustas Kask oma kollektsioonis olevaid haorisid.

"Jaapan on minu kirg. Kui ma olin laps, nägin unenägusid Jaapanist, ma ei olnud ju kunagi seal käinud. Kas see on mingi reinkarnatsiooniteema, kas me käime oma eludes võib-olla, aga ma teadsin seda, et Jaapan on minu jaoks väga oluline. Ma ei tahtnud minna Jaapanisse turistina, tahtsin olla valmis selleks, kui ma lähen Jaapanisse. Kui ma sain kutse olla Jaapanis ühe žürii liige, oligi kõik otsustatud," meenutas Kask, kes on siiani Jaapanis erinevates žüriides, mis on seotud tantsu- või etenduskunstidega.

"Mulle meeldib jaapanlaste tähelepanelikkus ja pühendumus. Kas sa teed kohvi, haorit või tantsid, ja ka see, et osatakse hinnata seda, kui sa midagi oskad. Minu oskuseid tahetakse seal ja see mind väga palju inspireerinud ja kasvatanud," tõdes Kask.

Ühel Kase haoril on väikesed augud varruka sees. "Siid on lihtsalt nii habras ja jaapanlased ütlevad, et kui on mingi auk tekkinud, ja see sobib sinna, siis sellele tekib omaette väärtus. See on wabi-sabi, mis tähendab seda, et auk sobib sinna ja tõstab eseme väärtust," selgitas Kask.

Haori on pidulik rõivaese. "Mina tihti tunnen, et päev on pidulik ja panen haori selga, isegi kui ei ole pidu," muheles Kask.