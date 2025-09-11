Video: tuntud eestlased õnnitlesid juubilar Arvo Pärti

"Ringvaate" vahendusel soovisid juubilarile õnne ja jõudu näitleja Evelin Võigemast, fotograaf Kaupo Kikkas, Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, näitleja Kersti Kreismann, laulja Hanna-Liina Võsa, president Alar Karis, viiuldaja Hans Christian Aavik, pianist Karolina Aavik, muusik Kadri Voorand, pianist Johan Randvere, muusik Karl-Erik Taukar, näitleja Christopher Rajaveer ja pärimusmuusik Lauri Õunapuu.

Neljapäeval 90 aasta juubelit tähistavale Arvo Pärdile saatsid oma õnnitluse teele ka mitmed tuntud eestlased.

