

Video: tuntud eestlased õnnitlesid juubilar Arvo Pärti

Ringvaade
Foto: kuvatõmmis
Ringvaade

Neljapäeval 90 aasta juubelit tähistavale Arvo Pärdile saatsid oma õnnitluse teele ka mitmed tuntud eestlased.

"Ringvaate" vahendusel soovisid juubilarile õnne ja jõudu näitleja Evelin Võigemast, fotograaf Kaupo Kikkas, Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, näitleja Kersti Kreismann, laulja Hanna-Liina Võsa, president Alar Karis, viiuldaja Hans Christian Aavik, pianist Karolina Aavik, muusik Kadri Voorand, pianist Johan Randvere, muusik Karl-Erik Taukar, näitleja Christopher Rajaveer ja pärimusmuusik Lauri Õunapuu.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

