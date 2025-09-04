Otsekaamera: vaata, kuidas kunstküpseb "Ringvaate" roheline tomat

"Ringvaade" alustas teisipäeval roheliste tomatite kunstküpsetamise katset, mida saab jälgida saab nüüd Eetris vaadata ka otsekaamera vahendusel.

"Varem pole me ühelgi sügisel märganud nii suurt muret, et aiapidajatel lihtsalt ei lähe tomatid punaseks," rääkis saatejuht Grete Lõbu. "On rohelise tomatite epideemia." Õnneks ringleb internetis ohtralt tarkusi nippidest, mis väidetavalt tomateid paremini küpsetavad.

Nii alustaski "Ringvaade" teisipäeval nelja võrdväärselt rohelise tomatiga katset, millised nipid toimivad. Üks tomat küpseb kingakarbis. Teine ajalehepaberi sees. Kolmas punase eseme ehk auguraua vahel. Neljas etüleeni eritava banaani kõrval. Ning viies on võrdluseks niisama kõrval. Kõik paiknevad võrdetes tingimustes toimetuse aknalaual.

"Ringvaate" vaatajad hindasid sotsiaalmeedia küsitlusel kõige tõenäolisemalt toimivaks nipiks banaani-sõpruse. Nii paigaldas toimetus täna just selle tomati kohale ka otsekaamera, kust saab küpsemist reaalajas jälgida.