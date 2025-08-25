Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

Esmaspäeval, 25. augustil kell 22.05 tele-esilinastub ETV-s Ilmar Raagi uus dokumentaalfilm "Nii nad sõdivad", mis on austusavaldus Ukrainas tegutsevate vabatahtlike visadusele ja pühendumusele.

Raag läks esimest korda sõja ajal Ukrainasse 2022. aasta sügisel. "Mind hämmastas, kuidas see päriselu ei sarnanenud sellele, millest me ajakirjanduses loeme või filmis näeme, sest uudised keskenduvad teravatele sündmustele. Samal ajal kui sa vaatad seda sõda ja ühiskonda, siis ma arvan, et 90 protsenti inimestest ei ole oma silmaga päriselt lahinguid näinud. Kõik on näinud purustusi, aga lahinguid ilmselt mitte," lausus ta "Terevisioonis" ja lisas, et sellest hoolimata kannatavad moel või teisel kõik ukrainlased.

Ukrainas olles sai Raag üsna pea aru, et isegi kui tal on soov midagi filmida, siis sõjas ei saa tema plaane teha. "Näiteks olin seal hospitaljeeride juures. Nad on inimesed, kes korraldavad haavatute evakutsiooni haiglasse. Ma läksin sinna, mul oli neli päeva aega ja kolme päeva jooksul ei juhtunud midagi," tõi ta välja.

Selleks, et Ukrainas filmi teha, tuleb palju pabereid korda ajada. Samas tunnistas Raag, et päris reeglite järgi ta alati ei filminud – näiteks ei tohi tsiviilisikuid masinate selga sõitma lubada. "Aga ma sain teatud kohtades juurdepääsu sellepärast, et ma tegelikult olin rohkem niinimetatud vabatahtlik, kes vahendab Ukraina armeele autosid, droone, saunasid. Sellega seoses tekkis ka usalduslik suhe mitmete inimestega."

Eelkõige tahtis režissöör teha ausat filmi. "Ukrainas tehakse, ja eriti ukrainlased ise teevad, ka selliseid propagandistliku maiguga filme," märkis ta. "Nad olid nõus ühel tingimusel – ma ei saa seda filmi kohe näidata. See eristab mind kasvõi ERR-i Anton Aleksejevist, kes peab kohe uudise ära tegema. Ma ütlesin, et ma näitan siis, kui te olete positsioone vahetanud või siis kui see info, mis filmi läheb, teile enam ohtlik ei ole," meenutas ta.

Raagi sõnul räägib sõda eelkõige inimestest ja mis toimub nende sees, mitte relvadest ega sellest, kuidas kiiresti joosta, hüpata ja lasta. "Nii nad sõdivad" on austusavaldus vabatahtlike visadusele ja pühendumusele.

"Kui esitati kunagi küsimus, et kuidas siis ikkagi Vene armee peatati, siis ukrainlased räägivad eelkõige sellest, kuidas esialgu valitses kaos, valitsus ei teadnud, mida teha, aga inimesed hakkasid ise organiseerima. Ukraina peab senikaua vastu, kuni on neid vabatahtlikke," rõhutas Raag.