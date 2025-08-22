Georg Malvius: kui esimest korda Tallinna jõudsin, siis oli linn unarusse jäetud

Georg Malvius ütles, et Tallinna linnahalliga on tal palju mälestusi. "Ma lavastasin siin "Hüljatuid", "Miss Saigoni" ja "Oliveri", ma olin noor ja väga kirglik lavastaja, ma avastasin teatud mõttes Eesti, kui töötasin siin esimest korda koos noorte Eesti lauljatega, kes on nüüd teie parimad lauljad," ütles ta.

Tema sõnul polnud lauljad esialgu distsipliiniga harjunud. "Esimesse proovid jäid paljud tund või poolteist tundi hiljaks, öeldes, et tramm ei käinud või midagi muud sellist, ma ütlesin neile, et kes täpselt ei tule, jääb lavastusest välja," selgitas ta ja lisas, et kolme proovi järel õnnestus juba kõik õigeks ajaks proovi saada.

Eestisse jõudis Malvius tänu Eri Klasile, kes kutsus teda Estoniasse lavastama "Viiuldajat katusel". "See oli väga edukas lavastus, nii et seejärel kutsuti mind teist lavastastust tegema, siis juba kolmandat ning nüüd olen ma kokku lavastanud 24 lavastust teatris, muusikalis ja ooperis."

Esimest korda jõudis ta Eestisse 1989. aastal. ""Viiuldaja katusel" oli varem keelatud lavastus, võimas kogemus oli lavastada midagi, mille venelased olid omal ajal ära keelanud," ütles ta ja lisas, et Tallinn ei näinud välja selline nagu praegu. "See on imetore linn, aga oli unerusse jäetud, seega ma olen näinud Eesti muutumist iga kord, kui siin lavastamas käisin."

"Ma ei uskunud seda, kui Aivar Mäe helistas mulle ja küsis, kas ma olen nõus sellega, kui minu auks kontsert korraldada, sest kui oled pisut vanemaks jäänud, siis on väga liigutav, kui sulle midagi head korraldatakse," kinnitas Malvius.