Ülle Kaljuste: ma kutsun presidendi tantsima

Foto: ERR
Eesti Draamateatri dramaturg, "Rahamaa" autor Mehis Pihla rääkis presidendi roosiaia vastuvõtul, et tema uus näidend keskendub kanepikasvatamisele. Näitleja Ülle Kaljuste sõnas, et nüüd läheb pidutsemiseks ja tema kutsub president Alar Karise tantsima.

"Mehis Pihla on draamateatri dramaturg ja teatri üks mõnusamaid mehi. Mul on au mängida tema suurepärases etenduses "Ükskord Liibanonis", mida ma juba pikisilmi ootan. Mehis on väga andekas, rahulik, intelligentne ja soe inimene," ütles näitleja Ülle Kaljuste.

Pihla on "Rahamaa" ja "Ükskord Liibanonis" autor. "Kuidas see juhtus, et need etendused on ülisuured publikumenukid, ei tea ma ise ka. Kui "Rahamaa" välja tuli, me ei teadnud, mis sellest saab, ja sai üks suur edulugu. Sealt see lahti läks," tõdes Pihla.

Pihlal on töös uus näidend, mis räägib kanepikasvatusest. "Seda hakatakse mängima "Rahamaaga" paralleelselt. Praegu teen selle nimel intervjuusid ja kohtun inimestega, teen eeltööd. Tuleb nii välja, et Eestiski kasvatakse kanepit."

"Kohe pärast intervjuu lõppu otsin presidendi üles, surun tal käppa ja siis hakkame pidutsema," tõdes näitleja Taavi Teplenkov.

"Kutsun presidendi tantsima, vaatan, kas tuleb," muheles Kaljuste.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Presidendi roosiaia vastuvõtt

