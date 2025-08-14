Väikelennukiga Tallinnast Ameerikasse lennanud piloodid: see oli meie unistus

Meeste sihtkohaks oli Oshkosh Wisconsini osariigis, kus toimus iga-aastane suur lennundusmess, kus on kohal üle 10 000 lennuki 90 riigist, kokku 700 000 külastajat.

"See on kindlasti erapilootidele, nagu meie, suur väljakutse ja võib öelda, et ka üks unistus. Väikse lennukiga üle lombi lendamine ei ole igapäevane. See lennumatk, nagu meie seda kutsume, ei tähenda ainult Tallinna ja Ameerika otsa, vaid sinna vahele jääb väga palju väikeseid lennuväljasid, kus me maandusime," rääkis lennundushuviline Reigo Randmets, kes igapäevaselt tegutseb ehitusvaldkonnas.

Pikka lennumatka võib võrrelda arvutiga läbi mõeldud automatkaga. "Üldiselt teadsime iga päeva kohta mis kuupäevaks me kuhu tahame jõuda. Tegime iga päeva jaoks kava – alustame Tallinnas, siis peatume Norras, siis Islandil ja vast jääme ööbima. Aga hommikuti alustades sihtkohas hotelli väga kindla peale ei maksa võtta, sest võib minna hoopis teistmoodi," selgitas Andrus Kõresaar, kelle peamine tegevusala on arhitektuur.

"Mõni teine koht võib olla ilusam ja parem, ilm võib olla seal parem. Näiteks tagasi tulles oli meil Islandil plaanis minna Reykjaviki, aga vaatasime, et seal on pilves ja jäime hoopis Islandi teisele poole päikese kätte peesitama. Lennukiga lennates on see vabadus, et saab sihtkohta muuta," tõdes Kõresaar ning lisas, et plaanid tehakse ära enne siiski enne õhkutõusmist.

"Tänapäeval ei ole vaja enam eraldi navigaatorit nagu vanasti. Kedagi, kes arvutaks ja lõikelehe moodi kaartidelt vaataks, et nüüd siit mööda seda katkendjoont lähen. Seda kõike teeb arvuti ja Euroopa piires teed äpis plaani ära, saadad Euroopa ülesesse Eurocontroli ja sealt tuleb kohe vastus, kas sobib või ei sobi, mine siis või mine natukene hiljem," lisas Kõresaar.

Randmets tõdes, et Ameerikast veidi suuremgi unistus oli Gröönimaa nägemine. "Gröönimaa oli fantastiline ja sinna tahan ma kohe lennukiga või lennukita tagasi minna," tõdes Randmets.

Meeste sõnul on mugav olla lennus umbes kolm tundi järjest ja umbes kahe-kolme tunniseid lõike tehtigi. "Selle lennuki võimekus on palju suurem, sellega võib lennata kuni kuus tundi. Ja see lennuk lendas suures pildis umbes 500 kilomeetrit tunnis," selgitas Randmets.

"Lendamisega on nii, et pärast iga lendu on loomulikult hea meel, kui oled õnnelikult maandunud, aga nii kui autosse saad ja lennujaamast koju sõidad, siis tahaks uuesti minna," nentis Randmets.