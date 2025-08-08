Maailmakuulsad breikarid treenivad Eestis noori lootustandvaid tantsijaid

Breiktantsumaailma legendid Sambo, Roxrite ja DJ Renegade treenivad Eesti tantsulaagris noori breigitalente. "Ringvaatele" rääkis breiktantsija ja treener Roxrite, et Pariisi olümpiamängud tõstsid kõvasti breigi populaarsust ja nüüd on palju noori alaga tegelema hakanud.

Hiina breiktantsukoondist mullusele olümpiale treeninud Sambo, erinevatel võistlustel rohkem kui saja tiitliga pärjatud Roxrite ja Pariisi olümpiale breiktantsu hindamissüsteemi loonud DJ Renegade on breiktantsumaailma tõelised legendid. Sel nädalal on kõik need legendid Eestis, et esimest korda toimuvas breigilaagris oma kogemusi siinsetele tantsijatele jagada.

"Breiktantsu tase on viimase kolme-nelja aastaga kõvasti arenenud. Breikimises on praegu rohkem ressursse ja investeeringuid, suuremad firmad osalevad ja vaatavad meie sportlasi, breikimisse suhtutakse nüüd ka pisut tõsisemalt," tõdes breiktantsu treener DJ Renegade. "Kui tantsima hakkad, on sul igavesti see pisik küljes."

Võrust pärit Melani Väits on breikinud juba kümme aastat. "Eelmisel nädalavahetusel tulin Budapestist ühelt Euroopa suurimalt breiktantsuvõistluselt, järgmine nädal lähen Hollandisse, kus toimub üks suurim breigifestival maailmas, pärast seda on üks võistlus Inglismaal," ütles breikar Melani Väits, kelle üks suuri unistusi on breikida olümpiamängudel.

"Ma võin breikimisest rääkima jäädagi. Mulle meeldib see muusika, akrobaatilised elemendid, tantsustiil, see, kuidas sa saad ise luua ja ennast väljendada. Mulle meeldib ka raske töö selle juures, sest miski elus pole lihtne," tõdes Väits.

Mullusuvine breiktantsu olümpiadebüüt muutis ala veelgi populaarsemaks. "Pariisi 2024. aasta olümpia aitas breikimist maailmale tutvustada ja inimestele näidata, et me pole lihtsalt vaesed tänavalapsed, kes põrandal tantsivad, vaid päris sportlased ning see on päris kunst ja spordiala," tõi breiktantsu treener Sambo välja.

"Olümpia andis noortele võimaluse näha, et breikimises on midagi enamat, palju noori on nüüd alaga tegelema hakanud, uued põlvkonna talendid tulevad ja seda on kaunis näha. Loodan, et 2032. aastal on breiktantsu olümpiamängude kavas taas tagasi," ütles breiktantsija Roxrite.

Sambo on paljusid inimesi õpetanud ja märganud, et igaühel on mingi eriline anne. "Kes on hea juht, kes hästi paindlik, andekust on nii erinevat. Breikimine aitab seda annet alati suunata."