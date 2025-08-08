Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

Korvpallilegend Gert Kullamäe rääkis Vikerraadios, et pole kunagi oma poegi korvpalli mängima sundinud ja lisas, et poiste töökuse geenid on kindlasti pärit nende emalt. Oliver Kullamäe sõnul on ta heas mõttes nahaalne mängija, kes suudab ka raskete eluolukordadega hästi toime tulla.

"Ma olen oma praeguses eluetapis sellises hetkes, kus ma saan ise valikuid teha ja mitte et mul poleks peatreeneri ambitsiooni, see on kindlasti olemas, aga tänasel hetkel olen minemas Pärnu tiimiga edasi ja samas rollis. Kuna Pärnu meeskond võimaldab mulle seda, siis olla korvpalli juures natuke teises võtmes ja teha üht oma kõrvalhobi, taskuhäälingut. Panin need kaks asja enda jaoks kokku ja sel hooajal püüan siis sedapidi Eestis korvpalliga seotud olla," ütles endine korvpallur ja korvpallitreener Gert Kullamäe.

Isana elab ta väga kaasa poegadele Kristjanile ja Oliverile, kes mängivad korvpalli. Kristjan Kullamäe on Oliver Kullamäest üheksa aastat vanem.

"Üks poiste sarnasus, mille üle olen ma ülimalt uhke, on poiste töökus korvpalliväljakul, ja ma arvan ka, et see ei ole tulnud minult, see geen on poiste emalt, kes on neid poisse kasvatanud. Kui mina oleksin omal ajal palliplatsil nii töökas olnud kui nemad, võib olla oleksin suutnud ka veel kõrgemale lennata," tõdes Gert. "Poistel on maast-madalast siht silme ees olnud."

Oliver on äsja U-18 koondisega jätnud selja taha Euroopa meistrivõistluste B-grupi turniiri, jõudis seal finaali ja kindlustas sellega koha A-grupis ehk kõige kõrgemas korvpalliseltskonnas, kuhu kuulub 16 riiki, seega on Eesti nüüd oma koondisega ametlikult 16 parima riigi seas.

"Ma olen üsnagi sportlik poiss ja kooli aja meeldis mulle kõike teha. Oli see jalgpall, jooksmine või kullimängud," ütles Oliver.

"Mina pole kumbagi poissi pidanud ega tahtnudki sundida, et neist peavad korvpallurid sama. Kristjan on elu aeg olnud korvpalli juures, aga Oliver alustas üldse jalgpalliga oma parima sõbra Patrik Kristali õhutusel," meenutas Gert.

Kui Gert vaatas aga poja jalgpallimänge ja korvpallimänge, mida Oliver paralleelselt harrastas, sai ta aru, et Oliveril on korvpalliks rohkem talenti.

"Ma pean ennast iseloomult tugevaks ja nahaalseks mängijaks. Oskan üsnagi hästi raskustega toime tulla," ütles Oliver.

Kullamäe sõnul ongi nahaalsus iseloomujoon, mis Oliveril on vend Kristjaniga erinev. "Mulle ütles Jaak Salumets omal ajal, et ma olen liiga hea inimene korvpalliväljakul, et lüüa läbi. Minu isiklik veendumus on, et ka hea inimesena on võimalik korvpalliväljakul läbi lüüa. Küsimus on selles, kuhu keskkonda sa satud," muheles Gert. "Aga ma arvan, et spordis üldse on nahaalsust vaja. Individuaalspordis on nahaalsust veel rohkem vaja, aga see nahaalsus peab jääma mõistuse piiresse ja ma loodan, et kui Oliver ütles, et ta on nahaalne mängija, siis see ongi hea nahaalsus."

Oliver läks Saksamaale korvpalli mängima 14-aastaselt. "Oliver ütles mulle 14-aastaselt, et ta tahab Saksamaale minna. Ja nagu ikka, head asjad lihtsalt juhtuvad. Tuli välja, et selles korvpalliakadeemias, kuhu Oliver minna tahtis, Orange Academy, seal töötas minu vana hea meeskonnakaaslane. Juhuste kokkulangemisel sain ma sellest akadeemiast mingil hetkel kõne, kus uuriti, kas Oliver Kullamäe on juhtumisi minu sugulane. Kui ma ütlesin, et ta on minu poeg, siis sealt läks see lumepall veerema. Ehk siis Oliveri oli skauditud juba noorest peast," meenutas Gert.

"Kõige raskem Saksamaal oldud kolmest aastast oli viimane aasta, kus ma sain meestega ennast proovile panna, mängisin Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas. Seal on juba hoopis teised nõudmised," selgitas Oliver.

Oliver läheb sügisel Ameerikasse õppima korvpalliakadeemiasse, mis asub Los Angeleses. "USA akadeemia treener võttis minuga ühendust juba eelmisel suvel, aga ma olin siis veel aasta Saksamaal lepinguga seotud. Ma arvan, et ameerika korvpalliakadeemia treener nägi sotsiaalmeedias klippe, mida mina ise või keegi teine oli postitanud," ütles Oliver. "Mind ootavad seal rasked trennid ja uued kogemused. Otseselt palka mulle ei maksta, aga kõik mu kulud on kaetud."

"On õnn, et Oliveri sinna kooli tahetakse, meie perel ei oleks seda võimekust, et selle kooli kulusid katta," lisas Gert.