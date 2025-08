ETV 70 arhiivipärlid | "55-mis siis!"

ETV juubelisaade "55-mis siis!" on mõnus nostalgiapomm neile, kes mäletavad ja lahe kämbikomm neile, kes polnud siis veel plaaniski!

Läbi aastate on Eesti Televisioon tootnud tuhandeid välkuvaid muusikavideoid. Lindile on võetud kõik, kes vähegi viisi peavad. Saatesarja "55-mis siis!" neljas osa "Soovid-soovid-soovid" on maailma esimene teletöötajate soovikontsert Eestis.

Režissöör Maire Radsin, saatejuht Johannes Naan, tekstide autor Martin Aare, toimetaja Reet Linna, produtsent Age Kraus.

Saade oli esmaeetris 18. juulil 2010.