Kaido Kirikmäe: Võnkel esinev Maustetytöt on soomlased kahte lehte ajanud

Rändfestival Võnge toimub tänavu esimest korda saarel, täpsemalt Hiiumaal. Kirikmäe tõdes, et sellega on seotud ka omad raskused. "Võib-olla küll inimestel mõtted, et ei saa praami peale või ei saa tagasi, aga ma arvan, et lõppude lõpuks kõik laabub ja julgen öelda, et Hiiumaa on suvel hea koht," rääkis Kirikmäe.

Viscosa kultuuritehases toimuval festivalil jõuab järgmisel nädalal nelja päeva jooksul publiku ette 34 artisti. Rahvusvahelised peaesinejad on Jacques Prantsusmaalt, Yorkist pärit indie-roki punt King No-One ja Soome popiduo Maustetytöt. Viimast peab Kirikmäe erakordseks bändiks.

"Soomes on nad ühiskonna kahte lehte ajanud. Mõnele väga meeldib, et nad laulavad Soome elust otse, väikese iroonia või romantilise noodiga ka. Aga osale see ausus nii hästi ei sobi. Ma ise olen tahtnud neid kaks-kolm aastat Eestisse tuua ja see on väga keeruline olnud. Kaks aastat tagasi oli selline olukord, et kevadest sügiseni oli neil neljapäevast kuni pühapäevani iga kuupäev kinni," jagas Kirikmäe.

"Laivis nad on kordades rajumad kui plaadi peal," lisas ta.

Eesti muusikutest astuvad festivalil lavale Anna Kaneelina, An-Marlen, Haldi ja ans Flamingo ning Minimal Wind, kes tuleb publiku ette täiesti uue kavaga ja saate "Eesti otsib superstaari" võitja Antiga.

Vaatamata tihedale muusika- ja kultuurisuvele Kirikmäe sõnul programmi koostamisega probleeme ei olnud. "Tahaksin festivali kõrvust tõsta ja öelda, et Võnge on iga artisti jaoks teatud moel tippsündmus. Aga sellist murekohta ei ole olnud küll, et kutsume esinema ja nad ei taha või ei saa," selgitas Kirikmäe.

Kirikmäe toob Võnkele paar aastat tagasi puhkusele läinud festivali Kukumuru Ambient, mis end Võnkel uuesti väikesel kujul avaldab. "Ma sain tegelikult eelmine aasta esimest korda Võnkel käia, sest iga kord olid oma festivalid, millega olin seotud. Midagi romantilist ei olnud, läksin sinna oma särke ja plaate müüma ja selle aasta alguses kirjutasin, et kas saan paar kõlarit ka kaasa võtta, et meeleolu luua. Ja nüüd on nii, et ma olen kuidagi sinna Võnkesse sisse kodeeritud. Mina ei tea, miks nii juhtus," rääkis ta.

Lisaks pealavale ja ambient-lavale on festivalialal ka pop-up-lavad. "Näiteks Orelipoiss esineb just pop-up-laval. Esmaspäeval laekume peakorraldajaga Hiiumaale ja hakkame vaatama ägedaid kohti, kuhu need üles panna," rääkis Kirikmäe ning lisas, et nii tihedalt pole ta elu jooksul varem Hiiumaal käinud.