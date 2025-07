Priit Loog: eelistan enne otsustamist sammu tagasi astuda

Näitleja Priit Loog ütles Raadio 2 saates "R2 päev", et eelistab enne otsuste langetamist alati sammu tagasi astuda, et teha targemaid ja läbimõeldumaid valikuid.

Sel kevadel pärjati Priit Loog Kroonika meelelahutusauhindade jagamisel Eesti seksikaima mehe tiitliga. Ta tõdes, et ehkki tunnustus pole seotud tööalaste saavutustega, ei näe ta põhjust seda eirata.

"Mina ei ütle, et seda ei peaks mainima või sellest mööda vaatama. Kui see nii on, siis aktsepteerime fakti. Mul on väga hea meel – või vähemalt mingi osa minust rõõmustab –, et palju inimesed võtsid vaevaks hääletada ja lasid sellel liisul niimoodi langeda, et just mina see kõige seksikam mees olen," ütles Loog.

Samas lisas ta, et alguses oli ta tunnustuse ees pigem nõutu, et kuidas sellesse tiitlisse suhtuda. "Ma ikkagi mõistan rohkem olukordi ja saan aru situatsioonist, kui inimene teeb mingit tööd, näeb vaeva, pühendub, saavutab eesmärgi ja siis seda kuidagi tunnustatakse – see on ju täiesti arusaadav ja hädavajalik asi. Aga kui sulle antakse selline justkui mitte millegi eest, lihtsalt, kes on seksikam ilma peal, ja juhtumisi olin see mingite inimeste arvates mina, siis miks mitte, küll me selle koorma ära kanname," muigas ta.

Loog lisas, et Eesti seksikaima mehe tiitel tema elus suurt midagi ei muuda. "Võib-olla kui siis ainult see, et ma üllatusin, kui suur on selle auhinna kandepind ühiskonnas ehk siis, kui palju tähelepanu vähemalt sellega esimeses otsas kaasnes. Et saa ükskõik missugune teatri- või filmiauhind, see on ikkagi nišivärk, aga see seksikate auhind puudutab peaaegu kõiki Eesti elanikke."

Loogi ei pea end liialt enesekriitiliseks, kuid tunnistab, et ta püüab igas olukorras enne tegutsemist sammu tagasi astuda ja asjaolusid sügavamalt analüüsida. Tema sõnul võib selline sisemine kontroll ja kahtlemine kõrvaltvaatajale tunduda enesekriitilisusena, kuid tegelikult on see soov teha läbimõeldud ja targad otsused.

"See ei ole selline lihtsalt mingi pime hirm ei tea mille ees, vaid see on pigem soov teha tark ja kaalutletud otsus. Ja kui sa tunned, et sa võib-olla ei suuda seda praegu hästi teha, proovid kõik aspektid läbi möelda," ütles ta. "Aga kindlasti on elus hetki, kus ei olegi vaja mõelda, lihtsalt mine ja tee!"