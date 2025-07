Hõbemägi: Ozzy Osbourne ja Black Sabbath tõid heavy-muusika massidesse

Hõbemägi sõnul on üks põhjustest, miks Ozzy Osbourne'ist peale tema surma üle maailma räägitakse, see, et Osbourne on üks vähestest, kes on püsinud alati sadulas.

"Kui ilmus esimene Black Sabbathi plaat, siis ma olin 13-aastane. Kui ilmus nende võib-olla kõige olulisem plaat, mis pani aluse nende maailmakuulsusele ja kogu ülejäänud karjäärile, siis ma olin 15, ja sellelt plaadilt on ka pärit lugu "Paranoid", mis tegi lahti tee maailma," selgitas Hõbemägi.

Hõbemägi sõnul oli n-ö heavy-muusika enne Sabbathit nišimuusika, aga Sabbath tõi selle massidesse. "Nende muusika kõnetas noori selle võrra, et see, mida peeti ühe väikese seltskonna asjaks, lendas laiali. Tihtipeale on nii, et muusikastiilide levik langeb kokku mingisuguste meeleoludega, mis noorte seas valitsevad. Võib-olla see oligi siis selline aeg, et noortesse oli kogunenud mingit ängi, nad tundsid, et ühiskond ei vasta nende nõudmistele, ei taha neid kuulata ja tekkis vajadus midagi välja karjuda," rääkis Hõbemägi.

"Rokkmuusika andis küll võimaluse välja karjuda, aga see oli selline lõbusapoolne huiklemine. Black Sabbath tuli ikkagi sellise tumeda värgiga, kus oli samas natukene ka soojust sees ja see oligi Black Sabbathi eripära," lisas ta.

Kurikuulsad on ka seigad, kus Ozzy Osbourne on laval kahel tiivulisel pea otsast hammustanud. Üks neist oli nahkhiir, kes visati Osbourne'ile lavale ja keda Osbourne pidas kummiloomaks.

Lisaks Parkinsonile mitmete teiste tervisehädadega heidelnud Osbourne lahkus rokkstaarile vääriliselt ja jõudis 5. juulil ära anda oma viimase kontserdi. Osbourne toodi lavale troonil, sest omal jalal ta enam esineda ei saanud. "Lisaks sellele oli ta ka troonile rihmadega kinnitatud, sest muidu ei oleks ta seal püsinud. Tema füüsiline vorm oli niivõrd vilets," selgitas Hõbemägi.

"Kontserdi järel Osbourne rääkis, et jättis ka valuvaigistid, mida ta pidevalt võttis, et ta saaks viimasel kontserdil selge ja kõlava häälega laulda. Kui ta oli valuvaigistite mõju all, siis ta oli uimane ja tema hääl ei kõlanud. See kontsert oli väga ilus lahkumine siit ilmast," tõdes Hõbemägi.