Heaolunõustaja: puhkamine on oskus nagu iga teinegi

Kaheks aastaks töötamisest aja maha võtnud heaolunõustaja Merle Antson rõhutas "R2 hommikus!", et puhkamine on oskus, mida peab harjutama.

Kui Merle Antson kaks aastat tagasi kaheks nädalaks puhkusele jäi, ei aimanud ta, et see viib kaheaastase tööpausini. Puhkuse teisel nädalal tabas teda äratundmine, et ta on läbipõlenud, misjärel jäi ta haiguslehele ning mõistis, et vajab päriselt aega taastumiseks.

Läbipõlemise märke oli ta varasemaltki tunnetanud, ent kiire elutempo ei võimaldanud nendega tegeleda. "Ma olin seda paar korda varem nii-öelda möödaminnes mõelnud, et äkki ma olen läbipõlenud, aga kuna ma käisin koolis, õppisin Luua metsanduskoolis matkajuhiks, ja käisin täiskohaga tööl, siis polnud aega sellega tegeleda," meenutas ta.

Alles koduses vaikuses ja rutiinist väljaspool hakkas ta mõistma, et 11 tundi magamist ei tähendanud puhanud olekut ning mõte tööle naasmisest tekitas tugevat vastumeelsust. "Ma polnud sellist tunnet varem tundnud ning ma hakkasin lähemalt uurima, miks."

Seejärel otsustas ta aastaks aja maha võtta. Antson tunnistas, et ühiskondlik surve tööellu naasta oli tuntav. Ühest küljest tundis ta, et peaks vaba aega nautima, teisalt tundis, et kõik teised juba teevad midagi – alustavad ettevõtlusega või investeerivad. Pärast reisi Roheneemesaartel jõudis ta aga selgusele, et ta ei pea kellegagi sammu pidama ning tohib valida rahulikuma elutempo.

"Tulin sealt tagasi ning mõtlesin, et Merle, sul pole kuhugi kiiret, sa ei jää ühestki rongist maha, kõik on chill, võta see aeg endale ja ole. See on mulle nii väärtuslik olnud. Ma ei kujuta ette, et ma oleksin sundinud ennast tööle minema," lausus ta.

Antson rõhutas, et puhkus ja taastumine on oskused, mida saab harjutada. "Mida rohkem seda harjutad, seda paremaks selles saad," usub ta. Tema jaoks toimib kõige paremini planeerimata aeg, äratuskellata hommikud ja võimalus kulgeda ilma surveta. Läbi selle on ta õppinud tundma, mis teda tegelikult toetab ja millised väärtused on talle olulised. "Olen liikunud väärtuspõhise elu poole."

Oma kogemuse põhjal soovitab Antson inimestel ausalt iseendale otsa vaadata. "Kas sa ärkad hommikul puhanuna? Kas sul on jaksu asju teha? Kas sa suudad keskenduda?" tõi ta välja. Antsoni sõnul ei ole jätkusuutlik puhata paar korda aastas kaks nädalat, kui ülejäänud aja tööga end ära kurnatakse. Seetõttu soovitab ta leida igasse päeva kasvõi viis minutit, et teha midagi, mis tõepoolest akusid laeb.