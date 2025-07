Kassari tuurid hoiavad elus kohalike loomeinimeste mälestusi ja loomingut

Hiiumaa muuseumi teadur Helgi Põllo rääkis Vikerraadiole, et suviste giidituuridega "Kassari loomeinimesed" hoitakse elus seal suvitanud või elanud loomeinimeste mälestust, mis on mõnel juhul juba ununemas.

On teada tõsiasi, et Kassari on armas paljudele Eesti loomeinimestele. Valikus on meile armsad luuletajad, kirjanikud, teatriloolased ja kunstnikud. Hiiumaa muuseumi korraldatud suvised giidituurid pakuvad võimalust nende loojatega nüüd lähemalt tutvust teha.

"Eks see ikka inimesest oleneb, kas see valmisolek saarele tulemiseks ja olemiseks on olemas, ja mis plaanid sellega seoses üldse on. Inimesed on ju väga erinevad," tõdes Hiiumaa muuseumi teadur Helgi Põllo, mõtiskledes küsimuse üle, kuidas inimesed Hiiumaale jõuavad ja sinna jäävad.

Kassarilt leiab ka olümpiavõitja Tiit Soku suvekodu. "Tiit Sokuga on selline lugu, et ta on Kassari Orjaku-poolses küljes ja praegused tuurid toimuvad Kassari südames. Kui on jalgsi käimised, siis lihtsalt igale poole ei jõua. Aga selliseid spordituure me ei ole veel teinud, sest need sportlased elavad nii hajali, aga kultuuriinimesed on sattunud tihedasti koos olema ja elama," selgitas Põllo.

Hiiumaal suvitajatest on inimestele tuntud kindlasti Aino Kallas, Voldemar Panso, Ellen Niit, Jaan Kross ja Ott Arder, aga tänavused tiirud toovad esile hoopis uusi nimesid, näiteks Arvo Valton, Silvia Rannamaa ja Harald Suislepp.

"See külatee-rada viib nende suvekodudest mööda või on üsna lähedal ja siis on põhjust nendest rääkida. See kõik on ununema hakkav aeg. 1950. ja 1960. aastatel, kui mitmed nendest Kassarile sattusid, olid nad inimeste keskel ja kõik neid teadsid, kohalik vanem põlvkond mäletab neid väga hästi lihtsalt inimestena, aga kui me nende loomingut meeles ei hoia, siis see võib vaikselt ununema hakata," tõdes Põllo ning lisas, et hiljuti võis seda märgata muuseumis korraldatud Alo Hoidre näituse puhul.

"Väga paljud ei mäletanudki, kes ta selline oli. Hoidre oli kunstnik, on olnud õppejõud, teinud mõned tööd ka Kassarist ning olnud väga põneva kunstikeelega, kust leiab graafikat ja rahvuslikku suunda. Eks neid töid peab vaatama, aga nendel retkedel vähemalt natukene jutustame," sõnas Põllo.

Valton ja Rannamaa on ise oma Kassari-hetkedest mälestusi kirjutanud. "Loomulikult ei saa me Rannamaa puhul minna mööda ka "Kasuemast" ega teistest teostest ja nüüd on ilmunud ka tema kirjavahetus, mida saab kohati ette lugeda. Retk on küll ainult kaks tundi ja kõike muidugi ei jõua, kõikidel on väga toredaid meenutusi, aga õnneks on ka hea Vaapo Vaheri kokku pandud Hiiumaa kirjanduslugu, kust just kirjandusinimeste kohta veel võimalike viiteid leiab," rääkis Põllo.