Erik Roose: Eesti Televisioon on siin ka 200 aasta pärast

Eesti Televisiooni 70. sünnipäeva kõnes tõdes ERR-i juhatuse esimees, et ETV on rahvatelevisioon, mille väärtust ei saa võrrelda kellegi teisega.

Erik Roose sõnas sünnipäevakõnes täie veendumusega, et ETV on alles ka 200 aasta pärast, ühel või teisel moel, aga kindlasti olemas. "Kõik muu tuleb ja läheb, ETV on jääv. Kui mõelda, mis on päriselt oluline, siis see on Eesti Televisioon".

EMORi uuringus äsja eestlaste poolt lemmikmeediabrändiks valitud ETV-l on rahvusringhäälingu juhatuse esimehe sõnul miski, mida pole pankadel või suurtel toiduaineettevõtetel. Viidates oma ema sõnadele: "Kui ETV-d ei ole, siis oleks nagu pool pere puudu."

Suurimaks väärtuseks, milleta Eesti vanimat ja suurimat telekanalit ette ei kujuta, peab Erik Roose inimesi, kes siin majas on töötanud või tegutsevad praegu. "Selle peal seisab inimeste armastus ja meie asi on seda hoida." ETV on juhatuse esimehe hinnangul rahvatelevisioon ja peab sellisena ka püsima.

Eesti Televisiooni 75. sünnipäeva peetakse Erik Roose sõnul juba uues telemajas, mille ehitusega on alustatud.