Esimest korda Hiiumaad külastanud pere: reisida on väga kulukas

Hiidlased otsisid kevadel pere, kes poleks varem Hiiumaal käinud ja leidsid nelja lapsega perekond Eljandi, kellele tutvustati saare kõiki vaatamisväärsusi. Perekonna sõnul pole nad seni saanud eriti reisida, sest suure perega on see väga kulukas ja suvel on vaja kodus palju tööd teha.

"Hiiumaa muljed on väga head, meile on hakanud siin väga meeldima. Kõik need kohad, mida me seni külastanud oleme, on meie jaoks olnud suured üllatused," ütles pereema Kärt Eljandi.

"Hiidlased viisid meid kõigepealt Suuremõisa mõisa, käisime ka Tuuletornis, kardiga sõitmas, hülgeid vaatamas ja tuletornides," tõi pereisa Aivar Eljandi välja.

Pereema sõnul pole nad Hiiumaal varem käinud, sest väikeste lastega väga ei reisi. "Eestimaa suvi on ju hästi lühike ja maal on vaja igasuguseid suvetöid teha. Rahaline pool ka, kuna lapsi on meil neli, üks poeg on praegu sõjaväes, ja kui minna kuuekesi reisile, siis see on ikka väga kulukas," tõdes Kärt Eljandi.

Tavaliselt puhkabki pere suvel kodus. "Hiiumaa on nüüd meie pere üks kõige uhkemaid ja ilusamaid reise, mis meil üldse suvel on olnud. Puhkus ongi meie jaoks olnud see, kui me pole mitte midagi teinud, oleme saanud lihtsalt istuda ja päikest võtta," sõnas pereema.

Hiiumaale reisida soovitab pere aga kindlasti, sest seal on väga palju teha ja näha.